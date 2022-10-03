Поиск
Реклама20idei.ru
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:08

Субсидирование льготных кредитов для системообразующих IT-компаний сокращено в 6 раз

Москва. 3 октября. INTERFAX.RU - Правительство РФ скорректировало принятое в апреле распоряжение о выделении ассигнований из резервного фонда на поддержку российских IT-компаний, следует из распоряжения кабмина от 30 сентября, опубликованного в понедельник на портале правовой информации.

В частности, в 6 раз - до 500 млн рублей с 3 млрд рублей - сокращен размер ассигнований на субсидирование льготных кредитов для системообразующих аккредитованных организаций в сфере IT на пополнение оборотных средств. Также скорректирован объем выданных кредитов IT-компаниям в 2022 году до 20 млрд рублей с изначальных 54,5 млрд рублей.

Кроме того, правительство РФ сократило ассигнования на субсидирование льготной ипотеки для IT-сотрудников в 3 раза - до 500 млн рублей с 1,5 млрд рублей. Субсидия направляется АО "ДОМ.РФ" для возмещения банкам недополученных доходов по ипотечным кредитам, выдаваемым сотрудникам аккредитованных IT-компаний. Предполагается, что получить льготный кредит смогут не менее 10 тыс. граждан.

Помимо этого, признан утратившим силу пункт о выделении 3 млрд рублей на субсидирование льготного кредитования проектов по цифровой трансформации на основе российских IT-решений.

В середине сентября правительство РФ скорректировало решение о выделении дополнительных 80 млрд рублей из резервного фонда на субсидирование льготных кредитов для системообразующих предприятий промышленности и торговли, сократив объем средств до 35 млрд рублей.

Программы льготного кредитования системообразующих предприятий вводились на пиках процентных ставок, в текущих условиях они будут завершаться, заявил в начале сентября глава Минэкономразвития Максим Решетников. Всего было принято 8 программ льготного кредитования системообразующих организаций в разных сферах экономики с различными процентными ставками для каждого сектора, по ряду отраслей ранее уже вышли распоряжения, корректирующие объемы финансирования в связи со сворачиванием программы.

ДОМ.РФ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Глава итальянской Eni заявил о важности возобновления поставок газа из РФ

Глава итальянской Eni заявил о важности возобновления поставок газа из РФ

РФ ввела санкции в отношении германского ПХГ "Катарина"

РФ ввела санкции в отношении германского ПХГ "Катарина"

Клиенты Сбербанка с начала года купили 100 т драгметаллов в обезличенном виде

Клиенты Сбербанка с начала года купили 100 т драгметаллов в обезличенном виде

Nvidia до конца октября закроет офис в России

Nvidia до конца октября закроет офис в России

"ЛУКОЙЛ" 4 октября начнет размещение замещающих облигаций на $6,3 млрд

Венгрия договорилась с "Газпромом" об отсрочке платежей на предстоящую зиму

Венгрия договорилась с "Газпромом" об отсрочке платежей на предстоящую зиму

ЦБ РФ оставил без изменений список системно значимых банков

ЦБ РФ оставил без изменений список системно значимых банков

Добыча "Газпрома" за 9 месяцев сократилась на 17%

"Газпром" сообщил о стабилизации давления в поврежденных нитках "Северных потоков"

"Газпром" сообщил о стабилизации давления в поврежденных нитках "Северных потоков"
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });