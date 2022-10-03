Субсидирование льготных кредитов для системообразующих IT-компаний сокращено в 6 раз

Москва. 3 октября. INTERFAX.RU - Правительство РФ скорректировало принятое в апреле распоряжение о выделении ассигнований из резервного фонда на поддержку российских IT-компаний, следует из распоряжения кабмина от 30 сентября, опубликованного в понедельник на портале правовой информации.

В частности, в 6 раз - до 500 млн рублей с 3 млрд рублей - сокращен размер ассигнований на субсидирование льготных кредитов для системообразующих аккредитованных организаций в сфере IT на пополнение оборотных средств. Также скорректирован объем выданных кредитов IT-компаниям в 2022 году до 20 млрд рублей с изначальных 54,5 млрд рублей.

Кроме того, правительство РФ сократило ассигнования на субсидирование льготной ипотеки для IT-сотрудников в 3 раза - до 500 млн рублей с 1,5 млрд рублей. Субсидия направляется АО "ДОМ.РФ" для возмещения банкам недополученных доходов по ипотечным кредитам, выдаваемым сотрудникам аккредитованных IT-компаний. Предполагается, что получить льготный кредит смогут не менее 10 тыс. граждан.

Помимо этого, признан утратившим силу пункт о выделении 3 млрд рублей на субсидирование льготного кредитования проектов по цифровой трансформации на основе российских IT-решений.

В середине сентября правительство РФ скорректировало решение о выделении дополнительных 80 млрд рублей из резервного фонда на субсидирование льготных кредитов для системообразующих предприятий промышленности и торговли, сократив объем средств до 35 млрд рублей.

Программы льготного кредитования системообразующих предприятий вводились на пиках процентных ставок, в текущих условиях они будут завершаться, заявил в начале сентября глава Минэкономразвития Максим Решетников. Всего было принято 8 программ льготного кредитования системообразующих организаций в разных сферах экономики с различными процентными ставками для каждого сектора, по ряду отраслей ранее уже вышли распоряжения, корректирующие объемы финансирования в связи со сворачиванием программы.