Правительство вдвое сократило минимальное количество получателей IT-ипотеки
Москва. 1 декабря. INTERFAX.RU - Правительство РФ сократило минимальное количество сотрудников аккредитованных IT-компаний, имеющих право на получение льготной ипотеки, в два раза - до 5 тысяч человек.
Соответствующее распоряжение правительства опубликовано на интернет-портале правовой информации в четверг.
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До этой корректировки предполагалось, что льготный кредит смогут получить не менее 10 тыс. граждан.
В сентябре правительство РФ сократило ассигнования на субсидирование льготной ипотеки для IT-сотрудников в три раза - с 1,5 млрд рублей до 500 млн рублей.
Субсидия направляется АО "ДОМ.РФ" для возмещения банкам недополученных доходов по ипотечным кредитам, выдаваемым сотрудникам аккредитованных IT-компаний.