EY изучит варианты разделения бизнесов на фоне роста затрат

Москва. 15 декабря. INTERFAX.RU - Руководство британской аудиторской компании EY изучает альтернативные варианты разделения компании на фоне растущих затрат на финансирование и потенциального замедления роста, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на осведомленные источники.

Руководители EY ведут переговоры с частными инвестиционными компаниями, разрабатывая планы по продаже консалтингового подразделения компании, отметили источники. В числе возможных вариантов рассматривается использование частных долговых обязательств или перенос сроков разделения бизнесов.

При этом компания сообщила на этой неделе, что новую консалтинговую фирму возглавит нынешний главный исполнительный директор EY Кармин Ди Сибио, разработавший план по разделению аудиторского и консалтингового бизнесов. Ранее предполагалось, что он уйдет на пенсию в 2023 году. Аудиторский бизнес при этом возглавит Джули Боланд, председатель и управляющий партнер EY в США.

Как сообщалось, разделение бизнесов EY будет самым крупнейшим структурным изменением для компаний "большой четверки" с момента краха аудиторской компании Arthur Andersen около 20 лет назад.

В результате разделения предполагается создать две крупные компании, оказывающие профессиональные услуги. Глобальная выручка EY в минувшем году составила $40 млрд, из которых $13,6 млрд пришлось на аудит.