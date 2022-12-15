Поиск
Реклама20idei.ru
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:04

EY изучит варианты разделения бизнесов на фоне роста затрат

Москва. 15 декабря. INTERFAX.RU - Руководство британской аудиторской компании EY изучает альтернативные варианты разделения компании на фоне растущих затрат на финансирование и потенциального замедления роста, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на осведомленные источники.

Руководители EY ведут переговоры с частными инвестиционными компаниями, разрабатывая планы по продаже консалтингового подразделения компании, отметили источники. В числе возможных вариантов рассматривается использование частных долговых обязательств или перенос сроков разделения бизнесов.

При этом компания сообщила на этой неделе, что новую консалтинговую фирму возглавит нынешний главный исполнительный директор EY Кармин Ди Сибио, разработавший план по разделению аудиторского и консалтингового бизнесов. Ранее предполагалось, что он уйдет на пенсию в 2023 году. Аудиторский бизнес при этом возглавит Джули Боланд, председатель и управляющий партнер EY в США.

Как сообщалось, разделение бизнесов EY будет самым крупнейшим структурным изменением для компаний "большой четверки" с момента краха аудиторской компании Arthur Andersen около 20 лет назад.

В результате разделения предполагается создать две крупные компании, оказывающие профессиональные услуги. Глобальная выручка EY в минувшем году составила $40 млрд, из которых $13,6 млрд пришлось на аудит.

Ernst & Young EY Великобритания Кармин Ди Сибио Джули Боланд США Arthur Andersen
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Total и Aramco вложат $11 млрд в саудовский нефтехимический проект Amiral

Deutsche Bahn выставит на продажу логистическое подразделение, оцениваемое в 20 млрд евро

Deutsche Bahn выставит на продажу логистическое подразделение, оцениваемое в 20 млрд евро

Минфин США ввел санкции против Потанина, Росбанка и ХК "Интеррос"

Число заявок на пособие по безработице в США неожиданно снизилось

Число заявок на пособие по безработице в США неожиданно снизилось

Программу льготной ипотеки продлят до 1 июля 2024 г. с повышением ставки до 8%

Программу льготной ипотеки продлят до 1 июля 2024 г. с повышением ставки до 8%

Путин призвал направлять средства ФНБ на льготный лизинг воздушного и водного транспорта

Путин призвал направлять средства ФНБ на льготный лизинг воздушного и водного транспорта

Путин ожидает снижения ВВП РФ по итогам 2022 года примерно на 2,5%

Goldman Sachs прогнозирует рост цен на сырье в 2023 году на 43%

Goldman Sachs прогнозирует рост цен на сырье в 2023 году на 43%

"Газпром" в среду обновил рекорд поставок газа в Китай по "Силе Сибири"

"Газпром" в начале декабря на фоне холодов поставлял на рынок РФ рекордные объемы газа

"Газпром" в начале декабря на фоне холодов поставлял на рынок РФ рекордные объемы газа
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });