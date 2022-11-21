Криптовалютная биржа FTX задолжала 50 ведущим кредиторам $3,1 млрд

Москва. 21 ноября. INTERFAX.RU - Криптовалютная биржа FTX должна 50 крупнейшим кредиторам $3,1 млрд, пишет MarketWatch со ссылкой на документы компании, поданные в суд по банкротствам.

Два долга оцениваются более чем в $200 млн каждый.

Всего же число кредиторов разорившейся биржи может превышать 1 млн, по словам юристов компании.

FTX инициировала банкротство в соответствии со статьей 11 Кодекса о банкротстве США в начале ноября. Перед этим крупнейшая криптовалютная биржа Binance, планировавшая покупку активов FTX, отказалась от сделки после проведения due diligence. Свое решение компания объяснила выявленными ошибками в управлении средствами клиентов, а также сообщениями о расследованиях, проводимых американскими регуляторами в отношении этой площадки.