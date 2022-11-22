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Биткойн упал до минимума за два года на фоне банкротства биржи FTX

Биткойн упал до минимума за два года на фоне банкротства биржи FTX
Фото: CFOTO/Future Publishing via Getty Images

Москва. 22 ноября. INTERFAX.RU - Цена биткойна в ходе торгов во вторник рухнула до минимума за два года на фоне банкротства FTX - одной из крупнейших в мире криптобирж.

Курс биткойна на 14:30 по московскому времени вторника составлял $15 735, в ходе торгов стоимость наиболее популярной криптовалюты опускалась до $15 480, что является минимальным значением с 11 ноября 2020 года, согласно данным CoinDesk.

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Рынок криптовалют в этом году потерял более $1,4 трлн из-за ряда проблем, включая нереализованные проекты и недостаток ликвидности из-за глобального экономического спада. Эти трудности привели к тому, что многие компании, работающие с криптовалютами, столкнулись с цепочкой банкротств.

Одной из таких компаний стал владелец биржи FTX. Компания инициировала банкротство в соответствии со статьей 11 Кодекса о банкротстве США в начале октября. Перед этим другая крупнейшая криптовалютная биржа - Binance, планировавшая покупку активов FTX, - отказалась от сделки после проведения due diligence. Свое решение компания объяснила выявленными ошибками в управлении средствами клиентов, а также сообщениями о расследованиях, проводимых американскими регуляторами в отношении этой площадки.

Кроме того, глава Binance Чанпэн Чжао заявил, что его компания начнет продавать токены FTT, принадлежащие FTX. Это привело к краху FTX, рыночная оценка которой когда-то достигала $32 млрд.

Днем ранее стало известно, что FTX задолжала 50 крупнейшим кредиторам $3,1 млрд. Всего ее кредитовали 1 млн займодателей.

Инвесторы опасаются, что крах FTX может вызвать цепную реакцию в секторе, что дополнительно оказывает давление на рынок криптовалют. В понедельник акции еще одного крупного оператора криптобиржи Coinbase Global Inc. в ходе торгов в США обрушились на 8,9%, а рыночная капитализация компании опустилась ниже $10 млрд, до минимума с момента выхода бумаг Coinbase на публичный рынок.

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