"Открытие холдинг" решило взыскать с подконтрольной кипрской структуры 321 млрд рублей

Москва. 21 ноября. INTERFAX.RU - Конкурсный управляющий АО "Открытие Холдинг" Мария Булатова попросила суд применить последствия недействительности сделки в виде взыскания в пользу АО "Открытие холдинг" с подконтрольной ему кипрской структуры Otkritie Investments Cyrpus Ltd 412,7 млрд рублей и взыскания с АО "Открытие холдинг" в пользу Otkritie Investments Cyrpus Ltd 91,5 млрд рублей.

Как сказано в определении на сайте суда, Булатова 16 ноября подала в Арбитражный суд Москвы заявление о признании недействительными 23 договоров займа и договора новации, заключенных в 2015-2018 годах.

Одновременно с этим в суд поступило ходатайство конкурсного управляющего о принятии срочных обеспечительных мер в виде запрета Федеральной налоговой службе в лице ИФНС №9 по Москве списывать со счетов "Открытие холдинга" текущий налог на прибыль и пени в размере 3,6 млрд рублей, обязании инспекции отозвать инкассовые поручения к расчетному счету АО "Открытие холдинг" в Совкомбанке на сумму 3,6 млрд рублей, а также запретить банку проводить платежи по инкассовым поручениям налогового органа в объеме 3,6 млрд рублей.

Суд, изучив материалы дела, отказал конкурсному управляющему в принятии этих мер.

"Суд не находит оснований для удовлетворения заявленного ходатайства о принятии обеспечительных мер, ... заявителем не представлено доказательств, свидетельствующих о том, каким образом истребуемые меры обеспечат фактическую реализацию целей обеспечительных мер", - поясняется в определении суда.

Кредиторы АО "Открытие холдинг" в установленный законом срок по состоянию на 27 апреля 2022 года подали в Арбитражный суд Москвы требования на сумму почти 648 млрд рублей, в реестр кредиторов холдинга по состоянию на 19 июля (дата признания холдинга банкротом - ИФ) были включены требования на сумму более 920 млрд рублей, в том числе 911,2 млрд рублей основного долга и 8,8 млрд рублей пеней и штрафов.

Самые крупные требования подали банк "Траст" - на сумму 295,1 млрд рублей, банк "ФК Открытие" - на 292,5 млрд рублей, ООО "РКТ" - на 262,1 млрд рублей и НКО АО "НРД" - на 56,6 млрд рублей.

Размер задолженности "Открытие холдинга" перед "Трастом" составляет порядка 450 млрд рублей. Сумма сформирована из невозвращенных кредитов, выданных "Трастом", банком "ФК Открытие", Рост банком, и облигаций "Открытие холдинга".

Арбитражный суд Москвы в сентябре 2022 года удовлетворил иск "Открытие холдинга" о взыскании с Otkritie Investments Cyprus Limited 484 млрд рублей, в том числе 363,7 млрд рублей основного долга и 120,6 млрд рублей процентов.

Otkritie Investments Cyprus Limited была зарегистрирована в феврале 2012 года, активную деятельность начала в 2014 году, отмечало в 2016 году Национальное рейтинговое агентство. Otkritie Investments принадлежала "Открытие холдингу" через компанию Elinova Holdings Ltd и входила в его инвестиционно-банковское направление.

"Открытие холдинг" до 2017 года был одной из крупнейших финансовых групп в России, но в августе 2017 года Банк России начал санацию его основного актива - банка "ФК Открытие". Вместе с этой кредитной организацией под контроль ЦБ перешел и банк "Траст", санацией которого занимался "ФК Открытие". Холдинг передал кредиторам практически все свои активы, однако этого оказалось недостаточно для полного исполнения обязательств.

Основным активом "Открытие холдинга" является компания AGD (прежнее название "Архангельскгеолдобыча", недропользователь алмазной трубки им.Гриба). Алмазный актив, разработку которого вел "ЛУКОЙЛ", в 2017 году был продан компании ООО "Открытие промышленные инвестиции" за $1,45 млрд.