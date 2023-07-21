Суд попросили привлечь к субсидиарной ответственности бенефициаров "Открытие Холдинга"
Москва. 21 июля. INTERFAX.RU - Конкурсный управляющий "Открытие Холдинга" подал в суд заявление о привлечении контролирующих лиц к субсидиарной ответственности, говорится в сообщении на сайте Федресурса.
В список лиц, с кого планируется солидарно взыскать убытки, вошли Вадим Беляев, Рубен Аганбегян, Дмитрий Ромаев, Алексей Карахан, Павел Федосеев, Сергей Шкодинский, Андрей Коняев, Светлана Целминьш, Александр Должич, Сергей Бабкин, Вероника Доленко, Михаил Назарычев, Илья Южанов, Михаил Жернов, Оксана Айсина, ООО "АБЕ Консалтинг" (прежнее название ООО "Учет. Налоги. Консалтинг."), Венера Набиуллина и Юрий Папилов.
Конкурсный управляющий также ходатайствовал приостановить производство в части размера субсидиарной ответственности до окончания расчетов с кредиторами.