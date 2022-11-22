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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:03

Volkswagen ухудшил годовой прогноз продаж в КНР из-за новой вспышки COVID-19

Москва. 22 ноября. INTERFAX.RU - Германский автомобильный концерн Volkswagen AG ухудшил годовой прогноз продаж в Китае на фоне ужесточения политики Пекина по борьбе с коронавирусом после очередной вспышки заболеваемости в стране.

Теперь компания в 2022 году планирует продать в КНР 3,3 млн машин, а не 3,85 млн, как прогнозировалось ранее, заявил глава Volkswagen в Китае Ральф Брандштеттер газете Handelsblatt. В 2021 году концерн продал в стране 3,042 млн машин.

Среди причин для ухудшения прогноза Брандштеттер назвал тяжелую ситуацию в цепочках поставок и низкий потребительский спрос из-за многочисленных локдаунов.

Он также отметил, что компании необходимо больше инвестировать, чтобы конкурировать с китайскими производителями электромобилей. На их продукцию пришлось около 80% продаж электрокаров в стране за январь-сентябрь 2022 года. Volkswagen ожидает, что реализация электромобилей в Китае в ближайшие годы вырастет вдвое.

С начала 2022 года капитализация VW упала на 29%.

Volkswagen Китай Ральф Брандштеттер
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