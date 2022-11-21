Субсидии на обучение сотрудников МСП выведут из-под налога на прибыль

Москва. 21 ноября. INTERFAX.RU - Субсидии из бюджета, которые выделялись некоммерческим организациям на обучение представителей малого и среднего бизнеса (МСП), не будут включаться в базу по налогу на прибыль, а предоставление услуг освободят от НДС, следует из законопроекта, который одобрил думский комитет по бюджету.

Законопроект № 227038-8 2 ноября в палату внесло правительство.

"Законопроект предусматривает освобождение от обложения НДС операций по реализации работ, услуг, имущественных прав, выполняемых или передаваемых некоммерческими организациями в рамках реализации ими федеральных проектов, источником финансового обеспечения которых являются деньги бюджета", - говорил ранее замглавы Минфина Алексей Сазанов.

По его словам, к доходам при определении налоговой базы по налогу на прибыль организаций не будут относиться доходы в виде работ и услуг, имущественных прав, полученных безвозмездно от указанных организаций, в случае финансирования таких организаций за счет субсидий.

"Это субъекты МСП в основном, там их обучали, для них проводились образовательные программы, соответственно на эти цели некоммерческим организациям выделялись субсидии из федерального бюджета и (закон принимается - ИФ) с тем, чтобы в налоговую базу (по налогу на прибыль - ИФ) у субъектов МСП такого рода безвозмездные работы и услуги не попали. Сейчас пока на уровне разъяснений Минфина этот вопрос регулируется, они и так не попадают в базу, но в целом, чтобы в правовом поле это регулировать вносятся изменения и также чтобы такого рода безвозмездные работы и услуги не попали под обложение НДС - вот цель этого законопроекта", - пояснил Сазанов.

Положения законопроекта распространяются на правоотношения, возникшие с 1 января 2019 г. Это, по замыслу авторов, позволит создать равные условия налогообложения в отношении мер государственной поддержки - как ранее осуществленных, так и реализуемых в будущем.