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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:23

"Газпром" во вторник начнет размещать локальные облигации для замещения евробондов-24 в евро

Москва. 21 ноября. INTERFAX.RU - "Газпром капитал" разместит новые локальные облигации для замещения евробондов с погашением в январе 2024 года, номинированных в евро, следует из раскрытия компании.

Согласно сообщению, компания может разместить до 1 млн облигаций номиналом 1 тыс. евро каждая. Сейчас в обращении находятся еврооблигации "Газпрома" с погашением в январе 2024 года на 1 млрд евро, ставка купона по ним - 2,949%.

Дата начала размещения - 22 ноября, планируемая дата окончания - 5 декабря либо дата размещения последней облигации.

Размещение будет включать внебиржевой и биржевой транши. Внебиржевой транш будет размещаться по открытой подписке путем внесения приходных записей по лицевым счетам (счетам депо) первых владельцев и номинальных держателей евробондов. Биржевой транш будет размещаться через заключение сделок купли-продажи облигаций на Московской бирже. Сбор заявок для обоих траншей будет проходить с 10:00 по московскому времени 22 ноября до 18:00 30 ноября.

"Замещающие" облигации должны иметь аналогичные с обмениваемыми еврооблигациями условия по размеру и срокам выплаты купонного дохода, сроку погашения и номинальной стоимости. При этом расчеты по этим бумагам будут осуществляться в рублях по курсу Банка России на дату соответствующей выплаты.

"Газпром" с сентября проводит последовательное замещение еврооблигаций, права на которые учитываются в российской инфраструктуре, на локальные долговые бумаги. В рамках этих сделок компания частично заместила локальными бумагами выпуски долларовых еврооблигаций с погашением в 2027 и 2034 годах, выпуск в британских фунтах с погашением в 2024 году и три выпуска евробондов, номинированные в евро.

Газпром капитал Газпром
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