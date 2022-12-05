"Газпром" начнет размещение локальных облигаций для замещения долларовых евробондов-2029

Москва. 5 декабря. INTERFAX.RU - "Газпром капитал" разместит новые локальные облигации для замещения евробондов с погашением в 2029 году, номинированных в долларах, следует из раскрытия компании.

Эмитент может разместить до 2 млн облигаций номиналом $1000 каждая. Сейчас в обращении находятся еврооблигации "Газпрома" с погашением в январе 2029 года на $2 млрд, ставка купона по ним - 2,95%. Ближайшая выплата купона по этим долговым бумагам приходится на 27 января.

Дата начала размещения - 6 декабря, планируемая дата окончания - 21 декабря либо дата размещения последней облигации.

Размещение стандартно включает внебиржевой и биржевой транши. Внебиржевой транш будет размещаться по открытой подписке путем внесения приходных записей по лицевым счетам (счетам депо) первых владельцев и номинальных держателей евробондов. Биржевой транш будет размещаться через заключение сделок купли-продажи облигаций на "Московской бирже". Сбор заявок для обоих траншей будет проходить с 10:00 6 декабря до 18:00 16 декабря.

"Замещающие" облигации должны иметь аналогичные с обмениваемыми еврооблигациями условия по размеру и срокам выплаты купонного дохода, сроку погашения и номинальной стоимости. При этом расчеты по этим бумагам будут осуществляться в рублях по курсу Банка России на дату соответствующей выплаты.

"Газпром" с сентября проводит последовательное замещение еврооблигаций, права на которые учитываются в российской инфраструктуре, на локальные долговые бумаги. В рамках этих сделок компания частично заместила локальными бумагами два выпуска долларовых еврооблигаций, выпуск в британских фунтах и три выпуска евробондов, номинированных в евро.

Сейчас компания проводит сбор заявок на замещение еще двух выпусков в долларах, с погашением в 2027 и 2031 годах. Кроме того, на этой неделе "Газпром" должен подвести итоги размещения локальных бондов для замещения выпуска евробондов в евро с погашением в январе 2024 года.