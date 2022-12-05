Поиск
Реклама20idei.ru
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:03

"Газпром" начнет размещение локальных облигаций для замещения долларовых евробондов-2029

Москва. 5 декабря. INTERFAX.RU - "Газпром капитал" разместит новые локальные облигации для замещения евробондов с погашением в 2029 году, номинированных в долларах, следует из раскрытия компании.

Эмитент может разместить до 2 млн облигаций номиналом $1000 каждая. Сейчас в обращении находятся еврооблигации "Газпрома" с погашением в январе 2029 года на $2 млрд, ставка купона по ним - 2,95%. Ближайшая выплата купона по этим долговым бумагам приходится на 27 января.

Дата начала размещения - 6 декабря, планируемая дата окончания - 21 декабря либо дата размещения последней облигации.

Размещение стандартно включает внебиржевой и биржевой транши. Внебиржевой транш будет размещаться по открытой подписке путем внесения приходных записей по лицевым счетам (счетам депо) первых владельцев и номинальных держателей евробондов. Биржевой транш будет размещаться через заключение сделок купли-продажи облигаций на "Московской бирже". Сбор заявок для обоих траншей будет проходить с 10:00 6 декабря до 18:00 16 декабря.

"Замещающие" облигации должны иметь аналогичные с обмениваемыми еврооблигациями условия по размеру и срокам выплаты купонного дохода, сроку погашения и номинальной стоимости. При этом расчеты по этим бумагам будут осуществляться в рублях по курсу Банка России на дату соответствующей выплаты.

"Газпром" с сентября проводит последовательное замещение еврооблигаций, права на которые учитываются в российской инфраструктуре, на локальные долговые бумаги. В рамках этих сделок компания частично заместила локальными бумагами два выпуска долларовых еврооблигаций, выпуск в британских фунтах и три выпуска евробондов, номинированных в евро.

Сейчас компания проводит сбор заявок на замещение еще двух выпусков в долларах, с погашением в 2027 и 2031 годах. Кроме того, на этой неделе "Газпром" должен подвести итоги размещения локальных бондов для замещения выпуска евробондов в евро с погашением в январе 2024 года.

Газпром Газпром капитал Мосбиржа
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Путин подписал закон о федеральном бюджете на 2023-2025 гг.

Путин подписал закон о федеральном бюджете на 2023-2025 гг.

Крупнейший пенсионный фонд Канады сократил вложения в Apple и Tesla

Крупнейший пенсионный фонд Канады сократил вложения в Apple и Tesla

Аналитики предсказали британской экономике спад в 2023 году и десятилетие слабого роста

Bank of America будет продавать американские акции в ожидании роста безработицы

Бюджет РФ в ноябре недополучил 90,2 млрд руб. нефтегазовых доходов к уровню ожиданий

Бюджет РФ в ноябре недополучил 90,2 млрд руб. нефтегазовых доходов к уровню ожиданий

Инфляция в Турции в ноябре замедлилась впервые за полтора года

ЕАЭС и Индонезия в 2023 году начнут обсуждать создание зоны свободной торговли

"КАМАЗ" намерен нарастить продажи в России в 2023 году до 50 тысяч машин

"КАМАЗ" намерен нарастить продажи в России в 2023 году до 50 тысяч машин

"Мегафон" продал свою долю в "Связном"

"Мегафон" продал свою долю в "Связном"

Brent подорожала до $86,3 за баррель на решении ОПЕК+ сохранить квоты на добычу

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });