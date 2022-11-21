Поиск
Реклама20idei.ru
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 19:15

Эр-Рияд и ОПЕК обсуждают увеличение квот ОПЕК+ на величину до 500 тысяч б/с

Москва. 21 ноября. INTERFAX.RU - Саудовская Аравия и другие страны, входящие в ОПЕК, обсуждают увеличение добычи, что может помочь преодолеть разногласия с администрацией президента США Джо Байдена и сохранить поток нефти на фоне новых попыток сдержать российскую нефтяную промышленность, пишет The Wall Street Journal.

По словам делегатов группы, сейчас обсуждается увеличение квот на величину до 500 тысяч баррелей в сутки на встрече ОПЕК+ 4 декабря.

Евросоюз и Великобритания с 5 декабря вводят эмбарго на закупку российской нефти, а также участие их компаний в транспортировке российской нефти морем и предоставление соответствующих услуг.

На заседании 5 октября ОПЕК+ решил снизить квоту с ноября на 2 млн б/с, предполагая, что в реальности снижение составит 1-1,1 млн б/с. Тогда альянс решил быть проактивным, видя потенциальное сокращение спроса на нефть на рынке.

Саудовская Аравия США ОПЕК Евросоюз Великобритания
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Brent подешевела до $83,55 за баррель

Lufthansa наймет в штат еще 20 тысяч человек до конца 2023 года

Доминирующие на рынке компании обязали продавать на бирже не менее 10% угля

Доминирующие на рынке компании обязали продавать на бирже не менее 10% угля

Профсоюз оценил дефицит врачей в российской медицине в 30%

Дизтопливо на АЗС Москвы подорожало за неделю более чем на 1 рубль

Дизтопливо на АЗС Москвы подорожало за неделю более чем на 1 рубль

Goldman Sachs ухудшил прогноз цен на нефть в IV кв. до $100 за баррель

Goldman Sachs ухудшил прогноз цен на нефть в IV кв. до $100 за баррель

Криптовалютная биржа FTX задолжала 50 ведущим кредиторам $3,1 млрд

Увеличен предельный размер компенсаций на инфраструктуру для пром- и технопарков

Увеличен предельный размер компенсаций на инфраструктуру для пром- и технопарков

Суд по иску ЦБ решил взыскать с двух бывших руководителей Бинбанка 71 млрд рублей

Сеть "Вкусно - и точка" с 29 ноября запустит доставку в 21 городе

Сеть "Вкусно - и точка" с 29 ноября запустит доставку в 21 городе
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });