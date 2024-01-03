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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:45

Путин запретил обременения и аресты в отношении активов на счетах "С" и "И"

Москва. 3 января. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин запретил обращать взыскание, накладывать арест и принимать иные обеспечительные меры в отношении активов на счетах типа "С" и "И".

Соответствующий указ размещен на портале официального опубликования правовых актов.

Согласно его тексту, в указ №95 ("О временном порядке исполнения обязательств перед иностранными кредиторами") вносится пункт, который предусматривает, что на средства и ценные бумаги, учитываемых на счетах типа "С", не может быть обращено взыскание по исполнительным документам, наложен арест и в отношении них не могут быть приняты иные обеспечительные меры.

Аналогичные изменения внесены в указ №665 ("О временном порядке исполнения перед резидентами и иностранными кредиторами государственных долговых обязательств РФ, выраженных в государственных ценных бумагах, номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, и иных обязательств по иностранным ценным бумагам") по отношению к активам, которые находятся на счетах "И".

Владимир Путин
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