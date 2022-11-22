Цена нефти Brent приблизилась к $88 за баррель

Москва. 22 ноября. INTERFAX.RU - Цены на нефть демонстрируют умеренный рост во вторник, инвесторы оценивают перспективы спроса и предложения на глобальном топливном рынке.

Январские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 14:05 по московскому времени подорожали на $0,53 (0,61%) - до $87,98 за баррель.

Котировки фьючерсов на WTI на январь на электронных торгах на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) к указанному времени выросли на $0,50 (0,62%) - до $80,54 за баррель.

В ходе сессии накануне цены падали более чем на 5% на сообщениях в СМИ, что Саудовская Аравия и другие страны ОПЕК+ изучают возможность увеличения квоты на добычу нефти в объеме до 500 тыс. баррелей в сутки (б/с) на заседании 4 декабря.

Эр-Рияд, однако, опроверг это сообщение, заявив, что не исключает даже снижения производства для балансировки спроса и предложения.

Министр энергетики ОАЭ Сухейль аль-Мазруи написал в твиттере, что его страна также не ведет никаких переговоров об изменении нынешних договоренностей по квотам, которые действуют до конца 2023 года.

"Недавняя волатильность ударила как по продавцам, так и по покупателям, только усугубив ситуацию на и без того проблемном рынке, - отметил аналитик Saxo Bank Оле Хансен. - Опасения по поводу спроса, тем не менее, в целом сохраняются на фоне растущего числа заболевших коронавирусом в Китае".