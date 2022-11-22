Поиск
Реклама20idei.ru
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 19:39

Что произошло за день: вторник, 22 ноября

Заявление "Газпрома" об "осевшем" на Украине газе, проигрыш Аргентины в футбольном матче против Саудовской Аравии, задержание двоих фигурантов дела о пожаре в Москве

Москва. 22 ноября. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- "Газпром" сообщил, что на Украине "осело" 52,52 млн куб. м газа, предназначенного для Молдавии. При сохранении транзитного дисбаланса 28 ноября с 10:00 "Газпром" намерен начать сокращение подачи газа на газоизмерительную станцию "Суджа" в объеме суточной недопоставки.

- В Москве по делу о гибели людей в пожаре на цветочном складе задержали двух человек. Это специалист по охране труда и пожарной безопасности Владимир Коновалов и арендатор - учредитель и генеральный директор ООО "Ново Флоре" Антон Мачелюк. Как сообщалось, жертвами пожара 20 ноября на Комсомольской площади стали семь человек.

- Сборная Аргентины проиграла Саудовской Аравии в матче ЧМ по футболу. Результат – 2:1. Лионель Месси, реализовав пенальти, стал первым аргентинцем в истории, забившим мяч на четырех чемпионатах мира.

- Еврокомиссия предлагает установить потолок цены на газ на уровне 275 евро за МВт.ч - $2922 за тысячу кубометров по текущему курсу - по контракту на месяц вперед. Этот потолок пока в истории европейского газового рынка был превышен в период с 22 по 26 августа.

- В Москве участок оранжевой ветки метро снова закроют с 3 по 7 декабря. Движения не будет между станциями "Октябрьская" и "Новые Черемушки".

- Памятник Фиделю Кастро открыли в Москве в сквере на Новопесчаной улице. На церемонии присутствовали президенты РФ и Кубы Владимир Путин и Мигель Диас-Канель Бермудес.

Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

"Росатом" не столкнулся с серьезными отказами от топливных контрактов

АКИТ просит отложить принятие поправки о запрете продажи товаров с нелегальной информацией

Персонал S7 проинструктировали на случай введения максимального уровня безопасности

Минск попросил "Транснефть" повысить тариф на транзит нефти на 39%

"Газпром" сообщил, что часть газа для Молдавии "оседает" на Украине

"Газпром" сообщил, что часть газа для Молдавии "оседает" на Украине

Евтушенков заявил, что переговоры АФК о покупке заводов IKEA продолжаются

Евтушенков заявил, что переговоры АФК о покупке заводов IKEA продолжаются

Участникам СВО будет засчитываться двойной пенсионный стаж

Военная операция России в Сирии

В Кремле призвали к сдержанности все стороны конфликта на севере Сирии

В Кремле призвали к сдержанности все стороны конфликта на севере Сирии
Военная операция на Украине

Военные РФ заявили об обстреле района Запорожской АЭС из крупнокалиберной артиллерии ВСУ

Президент Кубы на встрече со спикером Госдумы осудил западные санкции против России

Президент Кубы на встрече со спикером Госдумы осудил западные санкции против России
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });