Что произошло за день: вторник, 22 ноября

Заявление "Газпрома" об "осевшем" на Украине газе, проигрыш Аргентины в футбольном матче против Саудовской Аравии, задержание двоих фигурантов дела о пожаре в Москве

Москва. 22 ноября. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- "Газпром" сообщил, что на Украине "осело" 52,52 млн куб. м газа, предназначенного для Молдавии. При сохранении транзитного дисбаланса 28 ноября с 10:00 "Газпром" намерен начать сокращение подачи газа на газоизмерительную станцию "Суджа" в объеме суточной недопоставки.

- В Москве по делу о гибели людей в пожаре на цветочном складе задержали двух человек. Это специалист по охране труда и пожарной безопасности Владимир Коновалов и арендатор - учредитель и генеральный директор ООО "Ново Флоре" Антон Мачелюк. Как сообщалось, жертвами пожара 20 ноября на Комсомольской площади стали семь человек.

- Сборная Аргентины проиграла Саудовской Аравии в матче ЧМ по футболу. Результат – 2:1. Лионель Месси, реализовав пенальти, стал первым аргентинцем в истории, забившим мяч на четырех чемпионатах мира.

- Еврокомиссия предлагает установить потолок цены на газ на уровне 275 евро за МВт.ч - $2922 за тысячу кубометров по текущему курсу - по контракту на месяц вперед. Этот потолок пока в истории европейского газового рынка был превышен в период с 22 по 26 августа.

- В Москве участок оранжевой ветки метро снова закроют с 3 по 7 декабря. Движения не будет между станциями "Октябрьская" и "Новые Черемушки".

- Памятник Фиделю Кастро открыли в Москве в сквере на Новопесчаной улице. На церемонии присутствовали президенты РФ и Кубы Владимир Путин и Мигель Диас-Канель Бермудес.