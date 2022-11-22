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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 19:39

США выделят Украине еще $4,5 млрд в форме прямой бюджетной поддержки

Москва. 22 ноября. INTERFAX.RU - США направят Украине еще $4,5 млрд субсидий для прямой поддержки бюджета страны, средства начнут распределять в ближайшие недели, заявила американский министр финансов Джанет Йеллен. Ее заявление опубликовано на сайте Минфина.

Эта помощь "укрепит экономическую стабильность, поддержит выполнение правительством своих важнейших функций, в том числе выплат зарплат работникам больниц, госслужащим, учителям, а также средства пойдут на социальную помощь пожилым людям и уязвимым группам населения", рассчитывает Йеллен.

С учетом этих средств США выделили Украине уже $13 млрд в качестве прямой бюджетной поддержки, добавила министр.

Ранее сообщалось, что общая сумма американской военной помощи Киеву с конца февраля достигла $21,5 млрд.

США Минфин Джанет Йеллен Украина
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