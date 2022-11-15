Боррель заявил, что ЕС уже выделил на военную помощь Украине 8 млрд евро

Москва. 15 ноября. INTERFAX.RU - Высокий представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель заявил, что в целом военная помощь ЕС и государств Евросоюза Украине достигает 8 млрд евро, и призвал не путать ее с помощью только в рамках Европейского фонда мира, которая составляет 3,1 млрд евро.

"Государства-члены (в лице министров иностранных дел - ИФ) обсуждали общую сумму нашей военной поддержки. У вас будет больше подробностей по этому вопросу завтра (во вторник, после заседания Совета ЕС по иностранным делам в формате министров обороны - ИФ). Но позвольте мне сказать, что мы не должны смешивать 3,1 млрд евро, выплачиваемых из Европейского фонда мира, с вообще военной поддержкой Украины Европейским союзом и его государствами-членами", - сказал Боррель в понедельник на пресс-конференции в Брюсселе после заседания Совета ЕС на уровне глав МИД.

По его словам, ошибочное сравнение цифр военной помощи ЕС с военной помощью США Украине порой вносит путаницу. Он сообщил, что попросил военных подведомственной ему Европейской внешнеполитической службы точнее рассчитать объем европейской военной помощи Украине, и эта цифра будет сообщена журналистам во вторник в связи с совещанием глав оборонных ведомств.

"Но я могу сказать, что, по крайней мере, 8 млрд евро были уже выделены для Украины для военного оснащения. Это было сделано Европейским союзом и его государствами-членами: 8 млрд - что составляет около 45% усилий, предпринятых Соединенными Штатами. Это немалые средства. Речь идет не о 3,1 млрд, а о 8 млрд евро на военную помощь", - подчеркнул глава дипломатии ЕС.

В конце прошлой недели высокопоставленный чиновник Евросоюза сообщил журналистам, что денежные средства Европейского фонда мира с момента его запуска полтора года назад с учетом операций ЕС по миру, военной помощи Украине и уже взятых обязательств на 2023 год выплачены или распланированы на 85-86%.

"Поэтому высокий представитель обеспокоен финансовой ситуацией этого фонда. Он затронет данный вопрос ... (на заседании Совета ЕС по иностранным делам в формате министров обороны - ИФ) и напомнит, что теперь мы должны обеспечить финансовую стабильность Европейского фонда мира на долгосрочную перспективу", - сказал собеседник представителей СМИ.

При этом он уточнил, что на ближайшем совете министров обороны обстоятельные дебаты пока не запланированы.

"Нам понадобится больше времени, несколько дополнительных недель. Это сложный вопрос, требующий углубленных консультаций, которые начнутся после Совета ЕС по иностранным делам между послами государств-членов в Комитете по политике и безопасности, затем пройдут в Комитете постоянных представителей. Мы предполагаем вернуться к этому вопросу в декабре на следующем совете на уровне министров обороны, а также потенциально он может быть рассмотрен на декабрьском Европейском совете перед Рождеством", - сказал чиновник.

По его словам, на предстоящем заседании совета 15 ноября Боррель только "подчеркнет важность и неотложность поиска решения".