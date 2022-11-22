ЕК представила механизм коррекции газового рынка для защиты потребителей

Москва. 22 ноября. INTERFAX.RU - Еврокомиссия предложила механизм коррекции рынка для защиты предприятий и домашних хозяйств стран ЕС от чрезмерных скачков цен на газ в Евросоюзе.

"Европа сегодня платит очень высокую цену за газ. Пока союз смог запастись большими объемами, но это сопровождалось чрезмерно высокими ценами и рисками прекращения снабжения. (...) Нам не хватало инструмента, чтобы противостоять таким резким повышениям, как в минувшем августе. И такой инструмент мы предлагаем теперь", - заявила член ЕК по энергетике Кадри Симсон на пресс-конференции в Страсбурге, представляя инициативу Еврокомиссии.

По ее словам, речь идет не о вмешательстве для установления искусственно низкой цены на газовом рынке, а о механизме крайнего случая, чтобы отреагировать на слишком высокие цены.

"Новый механизм, - говорится в коммюнике ЕК, - направлен на снижение волатильности на европейских газовых рынках при одновременном обеспечении безопасности поставок газа".

В документе говорится, что "экстремальный скачок цен в течение почти двух недель в августе нанес серьезный ущерб европейской экономике, повлияв на цены на электроэнергию и повысив общую инфляцию".

Еврокомиссия предложила предотвратить повторение таких эпизодов с помощью "временного и целенаправленного инструмента для автоматического вмешательства на газовых рынках в случае резкого повышения цен на газ".

Предлагаемый инструмент, как следует из документа, состоит из ценового "потолка безопасности" в размере 275 евро для деривативов TTF на ближайший месяц. Нейтральный индекс цен на газ TTF (Title Transfer Facility), который является наиболее часто используемым эталоном цен на газ в ЕС, играет ключевую роль на европейском оптовом рынке газа, отмечают в Брюсселе.

"Предлагаемый комиссией механизм будет запускаться автоматически, когда совпадут два условия: расчетная цена дериватива TTF в ближайший месяц будет превышать 275 евро в течение двух недель, а цены TTF держаться на 58 евро выше ссылочной цены СПГ 10 биржевых дней подряд в течение двух недель", - сообщила Симсон.

Механизм может быть активирован с 1 января 2023 года. Предложение ЕК содержит меры предосторожности с целью избежать перебоев в работе энергетических и финансовых рынков. Чтобы не допустить проблем с безопасностью поставок, потолок цен ограничен только одним фьючерсным продуктом (TTF на месяц вперед), позволяя операторам рынка удовлетворять спрос и закупать газ на спотовом рынке и внебиржевом рынке, уточняют в Еврокомиссии.