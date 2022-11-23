FT сообщила о критике предложенного ЕК регулирования цен на газ

Москва. 23 ноября. INTERFAX.RU - Предложенный Еврокомиссией механизм ограничения биржевых цен на газ вряд ли когда-либо будет использован, приводит Financial Times мнение эксперта брюссельского аналитического центра Bruegel Симона Тальяпьетры.

ЕК предлагает установить потолок цены на газ на эталонном хабе региона - нидерландской TTF - на уровне около $3000 за тысячу кубометров (275 евро за МВт.ч - $2922 за тысячу кубометров по текущему курсу) по самому популярному контракту "на месяц вперед".

Этот потолок в истории европейского газового рынка был превышен в течение пяти дней - с 22 по 26 августа. "Именно этот ценовой пик был принят в качестве ориентира для чрезмерно высоких цен, на недопущение которых направлен предлагаемый механизм", - говорится в справке ЕК. Другим потолком рыночной цены в Европе может стать индикативная цена импорта СПГ.

"Это посмешище. Это предложение никому не принесет ничего полезного даже при экстремальном сценарии, наблюдавшемся в августе. Это не ограничение. Это создает серьезный риск подрыва доверия к Еврокомиссии в отношении реакции на энергетический кризис", - сказал Тальяпьетра.

Кроме того, несколько дипломатов из государств-членов, поддерживающих ограничение цен, заявили Financial Times, что их правительства далеки от того, чтобы одобрить новое регулирование. Один из чиновников сказал, что и вариант установления цены в 250 евро за МВт.ч - "это просто еще один способ "убить" ограничение".

Германия, Нидерланды и Дания входят в число государств-членов ЕС, которые по-прежнему скептически относятся к вопросу вмешательства в работу рынков, опасаясь, что пониженные цены приведут к увеличению потребления газа и заставят трейдеров направлять его в другие места.

Планы ЕС также подверглись критике со стороны энергетических бирж и трейдеров за то, что они поставили под угрозу финансовую стабильность региона. Биржа ICE выступила против любого ценового предела, заявив, что это "приведет к значительному увеличению маржинальности, что может дестабилизировать рынок".

Предложение ЕК будет обсуждаться министрами энергетики ЕС на экстренном заседании 24 ноября, но вряд ли будет принято до новой встречи министров 19 декабря, отмечает FT.