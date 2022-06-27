Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:44

Nordgold хочет назначить управляющим по евробондам компанию из России

Москва. 27 июня. INTERFAX.RU - Функции доверительного управляющего (trustee) по евробондам золотодобывающей компании Nordgold может получить ООО "Лигал Кэпитал Инвестор Сервисез" (Legal Capital Investor Services LLC).

Как сообщила Celtic Resourses Holdings DAC - эмитент евробондов Nordgold, российская компания должна сменить в этой роли Citibank.

Иностранные банки с мая начали массово уведомлять российские компании о том, что не смогут исполнять функции доверительного управляющего из-за введенных в апреле ограничений ЕС, которые запрещают предоставление услуг траста в пользу российских физических и юридических лиц. При этом прекращение полномочий trustee вступает в силу только при условии наличия нового доверительного управляющего по еврооблигациям.

Смену trustee должны одобрить держатели не менее 75% основной суммы еврооблигаций, напоминает Celtic Resourses.

Как говорится на сайте Legal Capital Investor Services, компания работает на рынке в качестве представителя владельцев облигаций в корпоративных займах, структурированных и концесионных облигациях, сделках по секьюритизации, также она участвует от имени владельцев в процессах реструктуризации бондов.

Nordgold со 2 июня находится под блокирующими санкциями. После включения в SDN List компания предложила владельцам своих евробондов обращаться с предложениями по выкупу долговых бумаг. У Nordgold в обращении находится один выпуск евробондов на $400 млн с погашением в 2024 году.

Nordgold США Legal Capital Investor Services Citibank Celtic Resourses Holdings
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

"Русснефть" не смогла провести годовое собрание акционеров

Федун покинет пост вице-президента "ЛУКОЙЛа" по возрасту и семейным обстоятельствам

Федун покинет пост вице-президента "ЛУКОЙЛа" по возрасту и семейным обстоятельствам

Расходы США на обслуживание госбумаг выросли на 30% с октября 2021 года

Советник Байдена заявил, что у G7 нет согласия по вопросу ограничения цен на нефть РФ

В РФ отметили сокращение числа финопераций с недружественными странами на 80%

В РФ отметили сокращение числа финопераций с недружественными странами на 80%

Страны G7 заявили о намерении ограничить доходы РФ, в том числе от продажи золота

Минфин опроверг наступление дефолта в России

Минфин опроверг наступление дефолта в России

В Кремле не согласились с утверждениями о дефолте в России

В Кремле не согласились с утверждениями о дефолте в России

Российская нефть - храним или хороним. Обзор

Российская нефть - храним или хороним. Обзор

В Узбекистане допустили отказ от экспорта газа к 2025-2026гг

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });