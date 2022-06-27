Nordgold хочет назначить управляющим по евробондам компанию из России

Москва. 27 июня. INTERFAX.RU - Функции доверительного управляющего (trustee) по евробондам золотодобывающей компании Nordgold может получить ООО "Лигал Кэпитал Инвестор Сервисез" (Legal Capital Investor Services LLC).

Как сообщила Celtic Resourses Holdings DAC - эмитент евробондов Nordgold, российская компания должна сменить в этой роли Citibank.

Иностранные банки с мая начали массово уведомлять российские компании о том, что не смогут исполнять функции доверительного управляющего из-за введенных в апреле ограничений ЕС, которые запрещают предоставление услуг траста в пользу российских физических и юридических лиц. При этом прекращение полномочий trustee вступает в силу только при условии наличия нового доверительного управляющего по еврооблигациям.

Смену trustee должны одобрить держатели не менее 75% основной суммы еврооблигаций, напоминает Celtic Resourses.

Как говорится на сайте Legal Capital Investor Services, компания работает на рынке в качестве представителя владельцев облигаций в корпоративных займах, структурированных и концесионных облигациях, сделках по секьюритизации, также она участвует от имени владельцев в процессах реструктуризации бондов.

Nordgold со 2 июня находится под блокирующими санкциями. После включения в SDN List компания предложила владельцам своих евробондов обращаться с предложениями по выкупу долговых бумаг. У Nordgold в обращении находится один выпуск евробондов на $400 млн с погашением в 2024 году.