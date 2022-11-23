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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 22:03

Европа тратит запасы из ПХГ в два раза интенсивнее обычного

Москва. 23 ноября. INTERFAX.RU - Инерционный процесс начала расхода газа из подземных хранилищ набирает обороты в Европе, подстегиваемый первыми чувствительными холодами. В понедельник отбор из ПХГ резко вырос и превысил средний многолетний показатель для этого времени почти в два раза.

Украинский транзит

Заявка на транзит российского газа через территорию Украины остается на уровне предыдущих дней и месяцев. "Оператор ГТС Украины" сообщил, что принял от "Газпрома" заявку на транзит на среду в объеме 42,4 млн куб. м. Показатель во вторник был таким же. Мощности заявлены только по одной из двух точек входа в ГТС страны - газоизмерительной станции "Суджа". По коридору через ГИС "Сохрановка" заявка не принята.

ОГТСУ объявил форс-мажор приема газа для транзита через "Сохрановку", объяснив, что не может осуществлять оперативно-технологический контроль за компрессорной станцией "Новопсков". Маршрут через "Сохрановку" обеспечивал транзит более 30 млн куб. м в сутки. В "Газпроме" не видят оснований для форс-мажора, как нет и препятствий для продолжения работы в прежнем режиме.

Новым вызовом для украинского транзита стал запущенный в сентябре виртуальный реверс через Молдавию на Украину. Результат этих действий в "Газпроме" называют "оседанием" на Украине российского газа, предназначенного для поставки молдавским потребителям". При сохранении транзитного дисбаланса "Газпром" обещает с 28 ноября начать сокращение подачи газа в объеме суточной недопоставки.

Европейский рынок

После очень теплого октября в ноябре погода в Европе - на уровне климатической нормы. Предварительно средняя температура за месяц лишь на градус выше показателей ноября прошлого года (в октябре было теплее на три градуса).

Контракт с поставкой "на день вперед" (на среду) на хабе TTF в Нидерландах закрылся на уровне $1242 за тысячу кубометров, декабрьский фьючерс вырос до $1325.

Вслед за европейскими выросли и цены в Азии. Самый дорогой зимний - февральский - фьючерс на индекс JKM Platts (Japan Korea Marker; отражает спотовую рыночную стоимость грузов, поставляемых в Японию, Южную Корею, Китай и Тайвань) достиг $1043.

Выработка электроэнергии за счет ветроустановок в Европе за понедельник и вторник в среднем обеспечила 20% европейского энергобаланса при среднем показателе 19% за прошлую неделю, сообщает ассоциация WindEurope.

Газопровод "Северный поток" полностью остановлен.

Запасы газа в Европе

Европа начала отбор газа из своих хранилищ. Нынешний уровень запасов составляет 94,84% - это на 9,4 процентных пункта выше среднего показателя на ту же дату за последние пять лет.

Однако в "Газпроме" предупреждают, что "нагрузка на ПХГ Европы будет выше, чем в предыдущие годы в связи с изменившимися логистикой и источниками газоснабжения европейского рынка".

Отбор газа за последние отчетные сутки опять обновил максимальное значение с начала расходования запасов (хотя отбор только начался и пока набирает обороты).

Начало сезона отбора (14 ноября) в этом году обновило самый поздний срок за историю наблюдений GIE (с 2011 года). Предыдущий наиболее поздний отбор был зафиксирован в 2013 году (резервы начали уменьшаться 4 ноября).

В ответ на понижение температуры увеличили объем регазификации европейские терминалы по приему СПГ. С начала ноября коэффициент использования их мощностей составляет 67% при том, что в среднем за октябрь было 60%.

Запасы в США

Перед началом сезона отбора американские газовики наращивают закачку газа в хранилища. За очередную отчетную неделю (закончилась 11 ноября) в ПХГ было отправлено 1,8 млрд куб. м газа, что значительно превышает обычные для этого времени темпы.

Сейчас уровень резервов составляет около 76%. Его уже можно назвать нормальным, так как это всего на 0,2% ниже среднего показателя за последние пять лет, сообщает управление энергетической информации (EIA) Минэнерго США. Тем не менее, это существенно меньше резервов в ПХГ Европы и России.

Сейчас в EIA ожидают, что текущей зимой запасы в ПХГ сократятся на 60 млрд куб. м (средний показатель за последние пять лет). На конец марта объемы природного газа в хранилищах будут составлять 40 млрд куб. м, что на 8% ниже среднего уровня за пять лет.

Европа Газпром ГТС Украины Молдавия Сохрановка Северный поток США EIA
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