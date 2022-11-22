"Газпром" сообщил, что часть газа для Молдавии "оседает" на Украине

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Москва. 22 ноября. INTERFAX.RU - "Газпром" зафиксировал "оседание" на Украине российского газа, предназначенного для поставки молдавским потребителям по контракту с компанией "Молдовагаз".

Как говорится в заявлении "Газпрома", "объем газа, подаваемый "Газпромом" на ГИС "Суджа" для транзита в Молдову через территорию Украины, превышает физический объем, передаваемый на границе Украины с Молдовой".

21 ноября "Молдовагаз" в соответствии с контрактом оплатил "Газпрому" часть поставок за ноябрь. Объем фактически поставленного российского газа, в отношении которого нарушена оплата текущих поставок в ноябре, составляет 24,945 млн куб. м газа. Суммарный накопленный объем "оседания" на территории Украины - 52,52 млн куб. м газа.

"При сохранении транзитного дисбаланса через Украину для потребителей Молдовы, 28 ноября с 10:00 "Газпром" начнет сокращение подачи газа на ГИС "Суджа" для транзита через Украину в объеме суточной недопоставки", - говорится в заявлении.

Российская компания напоминает, что, по состоянию на 22 ноября, "Газпром" осуществляет подачу российского газа на ГИС "Суджа" для транзита через территорию Украины в объеме 42,9 млн куб. м в сутки.