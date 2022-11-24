Поиск
Реклама20idei.ru
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:36

В ЕС в декабре продолжат переговоры по потолку цен на газ

Москва. 24 ноября. INTERFAX.RU - Министры энергетики ЕС не смогли в четверг договориться по потолку цен на газ и соберутся, предположительно, 13 декабря для продолжения обсуждений, сообщает в четверг Politico.

По информации издания, министры достигли неофициального соглашения по наименее спорным элементам пакета мер по борьбе с энергетическим кризисом, однако не смогли договориться по так называемому механизму коррекции газового рынка. Об этом сообщают четыре дипломата ЕС.

ЭкономикаЕвропа тратит запасы из ПХГ в два раза интенсивнее обычногоЧитать подробнее

Бельгия, Испания, Италия, Польша и Греция дали понять, что не согласятся на пакет в целом, пока не будет решена именно проблема с потолком цен на газ. Три дипломата заявили, что для этого министры встретятся 13 декабря, что позволит лидерам стран ЕС подписать соглашение, если оно будет достигнуто, на встрече 15-16 декабря.

Ранее Еврокомиссия предложила механизм коррекции рынка для защиты предприятий и домашних хозяйств стран ЕС от чрезмерных скачков цен на газ в Евросоюзе. Предлагаемый инструмент, как следует из документа, состоит из ценового "потолка безопасности" в размере 275 евро для деривативов TTF на ближайший месяц. Нейтральный индекс цен на газ TTF (Title Transfer Facility), который является наиболее часто используемым эталоном цен на газ в ЕС, играет ключевую роль на европейском оптовом рынке газа, отмечают в Брюсселе. Механизм может быть активирован с 1 января 2023 года.

ЕС газ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Три авианосные группы НАТО провели учения вблизи Балкан

Европарламент одобрил выделение Киеву 18 млрд евро финпомощи в 2023 году

Кремль пообещал изучить конъюнктуру для уточнения позиции по потолку цен на нефть

Кремль пообещал изучить конъюнктуру для уточнения позиции по потолку цен на нефть

РФ и Турция задумались об усилении антитеррористической защиты "Южного потока"

Лукашенко призвал Киев остановить конфликт и заявил о риске уничтожения Украины

Лукашенко призвал Киев остановить конфликт и заявил о риске уничтожения Украины

Google планирует уволить 10 тысяч сотрудников

Brent подешевела до $85,1 за баррель

Что случилось этой ночью: четверг, 24 ноября

Небензя назвал удары РФ по украинской инфраструктуре реакцией на поставки Киеву западного оружия

Небензя назвал удары РФ по украинской инфраструктуре реакцией на поставки Киеву западного оружия

Что произошло за день: среда, 23 ноября

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });