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Volkswagen договорился с крупнейшим в Германии профсоюзом о повышении зарплат

Москва. 23 ноября. INTERFAX.RU - Немецкий автомобильный концерн Volkswagen AG заключил новое соглашение с крупнейшим в стране трудовым профсоюзом IG Metall по поводу повышения зарплат работникам компании, а также выплате бонуса в размере 3 тысяч евро.

Volkswagen заключил с профсоюзом, в который входят 125 тыс. работников компании, сделку, предусматривающую повышение зарплат в два этапа - на 5,2% в июне 2023 года и на 3,3% - в мае 2024 года.

Соглашение также предусматривает не облагаемый налогами бонус в размере 2 тыс. евро в первом квартале 2023 года и 1 тыс. евро в начале 2024 года, сообщила компания.

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На минувшей неделе IG Metall также заключил соглашение с работодателями по поводу повышения зарплаты работникам металлургической и электроэнергетической отраслей на 8,5% в течение двух лет на фоне рекордной за несколько десятилетий инфляции в стране.

Потребительские цены в Германии, гармонизированные со стандартами Евросоюза, в октябре увеличились на 11,6% в годовом выражении, свидетельствуют окончательные данные Федерального статистического управления страны (Destatis), опубликованные на прошлой неделе.

Темпы инфляции ускорились по сравнению с 10,9% в сентябре и обновили исторический максимум. В помесячном выражении цены выросли на 1,1% после скачка на 2,2% в сентябре.

Акции Volkswagen в ходе торгов в среду дешевеют на 2,2%.

Volkswagen Германия
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