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Профсоюз VW предупредил о возможных забастовках в Германии в декабре

Профсоюз VW предупредил о возможных забастовках в Германии в декабре
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Фото: DPA/ТАСС

Москва. 25 сентября. INTERFAX.RU - Производственный совет и профсоюз Volkswagen (VW) заявили о возможности проведения забастовок на предприятиях компании в Германии с декабря, пишет Financial Times.

Ранее в сентябре VW уведомил профсоюз IG Metall, представляющий интересы большей части работников компании в ФРГ, о прекращении действия в конце 2024 года ряда трудовых соглашений, в том числе программы сохранения рабочих мест до 2029 года включительно. Договоренности компании с IG Metall и производственным советом действовали около 30 лет.

Кроме того, VW рассматривает возможность закрытия заводов в ФРГ.

Глава производственного совета VW Даниэла Кавалло заявила на встрече с 3 тысячами сотрудников 25 сентября, что планы компании по сокращению рабочих мест и возможному закрытию предприятий "нарушают исторические табу".

"Но реакция со стороны сотрудников будет такой же исторической", - пообещала она.

Профсоюз IG Metall готовится начать ежегодные переговоры с руководством VW о зарплатах, он намерен добиваться повышения зарплат на 7%. Профсоюз заявил, что может начать забастовки с 1 декабря.

С начала 2024 года капитализация VW снизилась на 16%.

Volkswagen VW Германия Даниэла Кавалло IG Metall
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