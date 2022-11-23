Минфин разместил ОФЗ 29021 на 73,47 млрд рублей

Москва. 23 ноября. INTERFAX.RU - Средневзвешенная цена на состоявшемся в среду аукционе по размещению ОФЗ-ПК серии 29021 с погашением 27 ноября 2030 года составила 97,3243% от номинала, сообщила пресс-служба Минфина.

Всего было продано бумаг на общую сумму 73, 474 млрд рублей по номиналу при спросе 403,517 млрд рублей по номиналу. Выручка от аукциона составила 72,056 млрд рублей.

Облигации серии 29021 с погашением 27 ноября 2030 года имеют 31 квартальный купонный период и первый купонный период - 140 дней, дата выплаты 1-го купонного дохода - 8 марта 2023 года. Расчет процентных ставок 1-32-го купонов и соответствующих купонных доходов производится на основе среднего значения ставок RUONIA за текущий купонный период с небольшим "техническим" временным лагом в семь календарных дней, то есть определяются в конце текущего купонного периода (для прежних выпусков ОФЗ-ПК ставки рассчитывались на основе истекшего купонного периода и были известны до начала купонного периода - ИФ).