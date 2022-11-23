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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 22:03

Минфин разместил ОФЗ 26240 со средневзвешенной доходностью 10,26%

Москва. 23 ноября. INTERFAX.RU - Средневзвешенная цена на аукционе по размещению ОФЗ-ПД серии 26240 с погашением 30 июля 2036 года составила 77,7869% от номинала, что соответствует доходности 10,26% годовых, сообщила пресс-служба Минфина.

Всего было продано бумаг на общую сумму 82,552 млрд рублей по номиналу при спросе 248,868 млрд рублей по номиналу. Выручка от аукциона составила 65,782 млрд рублей.

Цена отсечения была установлена на уровне 77,5415% от номинала, что соответствует доходности 10,3% годовых.

Облигации серии 26240 с погашением 30 июля 2036 года имеют 29 полугодовых купонных периодов и первый купонный период - 231 день, дата выплаты 3-го купонного дохода - 15 февраля 2023 года. Ставка купонного дохода определена в размере 7% годовых (1-й купон - 44,3 рубля на облигацию и 2-30-й купоны - 34,9 рубля на облигацию).

Минфин ОФЗ
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