Поиск
Реклама20idei.ru
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:00

Средняя ставка по 30-летней ипотеке в США снизилась до минимума за 8 недель

Москва. 23 ноября. INTERFAX.RU - Ставки по ипотечным кредитам в США снижаются вторую неделю подряд, опустившись до минимума за восемь недель.

Средняя процентная ставка по 30-летним кредитам на сумму до $647,2 тысячи на прошлой неделе снизилась на 23 базисных пункта и составила 6,67% по сравнению с 6,9% неделей ранее, свидетельствуют данные Ассоциации ипотечных банкиров (Mortgage Bankers Association, MBA) США.

Неделей ранее показатель снизился на 24 базисных пункта, что стало максимальным падением с последней недели июля.

Снижение ставок в течение двух недель подряд зафиксировано впервые за четыре месяца.

Показатель по-прежнему более чем вдвое превышает прошлогоднее значение на уровне 3%.

Число заявок на ипотечные кредиты за неделю, завершившуюся 18 ноября, выросло на 2,2% после роста на 2,7% неделей ранее, отмечают в MBA. Подъем показателя в течение двух недель подряд зафиксирован впервые за три месяца.

США Mortgage Bankers Association MBA
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Объем банковских операций без согласия клиентов в III квартале вырос до 4 млрд руб.

Мишустин допустил, что спад ВВП РФ по итогам года может составить менее 3%

Мишустин допустил, что спад ВВП РФ по итогам года может составить менее 3%

Шольц пообещал больше не полагаться на Китай и Россию в снабжении ФРГ энергоресурсами

Шольц пообещал больше не полагаться на Китай и Россию в снабжении ФРГ энергоресурсами

В ЦБ отметили ускорение роста потребкредитования в России в ноябре

В ЦБ отметили ускорение роста потребкредитования в России в ноябре

Завод "Москвич" начал серийную крупноузловую сборку автомобилей

Завод "Москвич" начал серийную крупноузловую сборку автомобилей

"Уралхим" не смог продать терминал в Риге швейцарскому трейдеру

FT сообщила о критике предложенного ЕК регулирования цен на газ

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });