Средняя ставка по 30-летней ипотеке в США снизилась до минимума за 8 недель

Москва. 23 ноября. INTERFAX.RU - Ставки по ипотечным кредитам в США снижаются вторую неделю подряд, опустившись до минимума за восемь недель.

Средняя процентная ставка по 30-летним кредитам на сумму до $647,2 тысячи на прошлой неделе снизилась на 23 базисных пункта и составила 6,67% по сравнению с 6,9% неделей ранее, свидетельствуют данные Ассоциации ипотечных банкиров (Mortgage Bankers Association, MBA) США.

Неделей ранее показатель снизился на 24 базисных пункта, что стало максимальным падением с последней недели июля.

Снижение ставок в течение двух недель подряд зафиксировано впервые за четыре месяца.

Показатель по-прежнему более чем вдвое превышает прошлогоднее значение на уровне 3%.

Число заявок на ипотечные кредиты за неделю, завершившуюся 18 ноября, выросло на 2,2% после роста на 2,7% неделей ранее, отмечают в MBA. Подъем показателя в течение двух недель подряд зафиксирован впервые за три месяца.