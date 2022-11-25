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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 18:48

Ипотечные ставки в США снизились вторую неделю подряд

Москва. 25 ноября. INTERFAX.RU - Ставки по ипотечным кредитам в США снизились по итогам второй недели подряд в ожидании замедления темпов роста потребительских цен, сообщает CNN.

Средняя процентная ставка по 30-летним кредитам на неделе, завершившейся 23 ноября, опустилась до 6,58% по сравнению с 6,61% годовых неделей ранее, свидетельствуют данные государственной ипотечной корпорации Freddie Mac.

Это более чем вдвое превышает стоимость ипотеки год назад, когда она составляла 3,1%. В прошлом месяце ставка поднималась выше отметки 7% годовых впервые с 2002 года, при этом в начале текущего года она находилась на уровне 3,22%.

Пятнадцатилетние кредиты предоставляются сейчас в среднем под 5,9% годовых против 5,98% неделей ранее и 2,42% годовых год назад.

Freddie Mac рассчитывает средние ставки на основе данных от примерно 80 организаций, предоставляющих ипотечные кредиты по всей стране. Ставки не учитывают потенциальные комиссии и другие выплаты, связанные с ипотекой.

Традиционно стоимость ипотечных кредитов с небольшим отставанием повторяет динамику доходности американских гособлигаций, которая, в свою очередь, чутко реагирует на повышение ставки Федеральной резервной системой и прогнозы в отношении ее динамики в будущем. Доходность 10-летних US Treasuries в пятницу находится в районе 3,729% годовых по сравнению с 3,827% неделей ранее.

США
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