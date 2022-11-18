Недельное снижение стоимости ипотеки в США стало максимальным с 1981 г.

Москва. 18 ноября. INTERFAX.RU - Ставки по долгосрочным ипотечным кредитам в США резко снизились за неделю, завершившуюся в четверг, опустившись ниже отметки в 7%, свидетельствуют данные государственной ипотечной корпорации Freddie Mac.

Средняя процентная ставка по 30-летней ипотеке сократилась до 6,61% по сравнению с 7,08% неделей ранее. Это самое существенное недельное падение с 1981 года. Год назад ставка составляла 3,10%.

Ипотечные ставки демонстрировали рост основную часть 2022 года на фоне беспрецедентной кампании Федеральной резервной системы (ФРС) США по повышению процентных ставок для сдерживания инфляции, пишет CNN Business.

"Хотя снижение ипотечных ставок – это радостная новость, рынку жилья предстоит еще долгий путь, - отметил главный экономист Freddie Mac Сэм Хатер. - Инфляция остается высокой, и ФРС, вероятно, будет удерживать процентные ставки на высоком уровне, что продолжат ощущать на себе потребители".

Средняя ставка по кредитам сроком на 15 лет снизилась до 5,98% против 6,38% неделей ранее. Год назад она составляла 2,39%.

Freddie Mac рассчитывает средние ставки на основе данных от примерно 80 организаций, предоставляющих ипотечные кредиты по всей стране. Ставки не учитывают потенциальные комиссии и другие выплаты, связанные с ипотекой.