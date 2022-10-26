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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:30

Выпуск легковых автомобилей в РФ в сентябре снизился впервые с мая

Москва. 26 октября. INTERFAX.RU - Производство легковых автомобилей в РФ в сентябре 2022 года снизилось впервые с мая - на 3,8%, до 23,8 тыс. шт., следует из данных Федеральной службы государственной статистики РФ (Росстат).

Падение выпуска легковых автомобилей в сентябре год к году составило 77,4%.

В течение лета производство легковых машин в РФ росло - после майского обвала до отметки в 3,7 тыс. шт. Как сообщал Росстат, в июне было выпущено 13,4 тыс. машин, в июле - 19,4 тыс. шт., в августе - 24,7 тыс.

За январь-сентябрь 2022 г. в стране произведено 349 тыс. автомобилей, что в 2,9 раза (на 65,9%) меньше, чем за тот же период прошлого года.

Грузовиков в РФ в сентябре 2022 г. было выпущено 11,7 тыс. шт. (-33,8% г/г и +5,4% к августу).

Выпуск автобусов допустимой максимальной массой более 5 тонн в сентябре был на уровне 1,12 тыс. шт. (-21,1% г/г и +10,6% к августу). По итогам 9 месяцев он снизился до 8,8 тыс. единиц (-12,2%).

Производство двигателей внутреннего сгорания за сентябрь составило 15,6 тыс. шт. (-36,6% г/г и +9,7% к августу). С начала года оно сократилось на 24,5%, до 178 тыс. шт.

Кузовов для автотранспортных средств за 9 месяцев в РФ было произведено 24,8 тыс. шт. (-16,9%). Абсолютного показателя их выпуска за прошлый месяц Росстат не приводит, но уточняет, что в годовом выражении он упал на 43,6%, а к августу - снизился на 6,6%.

Большинство работавших в России мировых автоконцернов весной приостановили поставки в страну автомобилей и компонентов, а также поставили на паузу на неопределенный срок свои локальные производства. Среди игроков легкового рынка, на которых приходится основной объем продаж новых автомобилей, на начало июня машины в РФ выпускали УАЗ и китайский Haval. К ним позже присоединился "АвтоВАЗ", перезапустивший в течение лета сборку Granta и Niva в упрощенных комплектациях.

По данным Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ), продажи легковых и легких коммерческих автомобилей в РФ в январе-сентябре 2022 г. сократились почти в 2,5 раза (на 59,8%), до 506,661 тыс. шт.

Росстат
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