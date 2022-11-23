Поиск
Реклама20idei.ru
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:40

Испанский премьер считает неправильной идею ЕК по потолку цен на энергоресурсы

Москва. 23 ноября. INTERFAX.RU - Глава правительства Испании Педро Санчес назвал предложенную Европейской комиссией идею о введении потолка цен на энергоресурсы движением в неправильном направлении.

"Мы идем по неправильному пути", - цитирует агентство EFE слова Санчеса, который в среду на совместной пресс-конференции с румынским коллегой Николае Чукэ комментировал ситуацию.

По мнению Санчеса, стремительный рост цен на газ никак не соответствует инициативе, с которой выступила Европейская комиссия.

"Мы должны действовать прямо сейчас, мы не можем позволить себе ни дня больше. Мы движемся с огромной задержкой, в то время как правительство должно решительно защищать все, что касается общего блага, ведь мы располагаем многими инструментами для защиты домохозяйств, промышленности и предприятий", - сказал он.

Он отметил, что у ЕС не хватает политической воли, и именно на это, считает испанский премьер, следует обратить пристальное внимание на саммите Евросоюза в декабре.

Накануне Европейская комиссия выступила с предложением установить потолок цен на газ на уровне 275 евро за МВт.ч за исключением чрезвычайных ситуаций.

Ранее в среду Bloomberg сообщал, что ЕС в координации с G7 обсуждает возможность установления потолка цен на нефть из РФ в районе $65-70 за баррель.

В сентябре G7 одобрила план введения потолка цен на российскую нефть, рассчитывая ограничить доходы бюджета РФ от продажи энергоресурсов. Согласно плану, с 5 декабря западные компании смогут обслуживать и страховать танкеры с российской нефтью по всему миру, получая освобождение от эмбарго, лишь в том случае, если она закупается по цене ниже определенного уровня. Аналогичные ограничения для нефтепродуктов вступят в силу 5 февраля 2023 года.

Испания ЕК ЕС Педро Санчес
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Инфляция в РФ с 15 по 21 ноября составила 0,11%, годовая замедлилась до 12,3%

Объем банковских операций без согласия клиентов в III квартале вырос до 4 млрд руб.

Мишустин допустил, что спад ВВП РФ по итогам года может составить менее 3%

Мишустин допустил, что спад ВВП РФ по итогам года может составить менее 3%

Шольц пообещал больше не полагаться на Китай и Россию в снабжении ФРГ энергоресурсами

Шольц пообещал больше не полагаться на Китай и Россию в снабжении ФРГ энергоресурсами

В ЦБ отметили ускорение роста потребкредитования в России в ноябре

В ЦБ отметили ускорение роста потребкредитования в России в ноябре

Завод "Москвич" начал серийную крупноузловую сборку автомобилей

Завод "Москвич" начал серийную крупноузловую сборку автомобилей
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });