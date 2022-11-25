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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:03

В ЕК допустили изменение предложенного механизма коррекции цен на газ

Москва. 25 ноября. INTERFAX.RU - Предложение Еврокомиссии по механизму коррекции газового рынка для защиты предприятий и домашних хозяйств стран ЕС от чрезмерных скачков цен на газ обсуждют страны-участницы ЕС, поправки возможны и будут учитываться, сообщил официальный представитель ЕК Тим Макфи.

ЭкономикаЕК представила механизм коррекции газового рынка для защиты потребителейЧитать подробнее

"Мы (Еврокомиссия) предоставим им все необходимые элементы, чтобы они как можно скорее пришли к согласию об утверждении механизма коррекции рынка. Работа идет с расчетом на такую перспективу. Чешское председательство Совета ЕС заявило, что оно попытается организовать следующее заседание 13 декабря, хотя дата еще должна быть подтверждена", - сказал Макфи на брифинге в Брюсселе.

Руководитель службы официальных представителей ЕК Эрик Мамер заявил, что "это не следует интерпретировать как то, что комиссия представит новое предложение. Только что предложение было выложено на стол, и нет смысла возвращаться к этому".

"Идет совершенно нормальный законодательный процесс: комиссия вносит предложение, а совету надлежит его рассматривать. Мы не подавали абсолютно никаких знаков, что сделаем другое предложение", - ответил Мамер на просьбу объяснить, что будет дальше с предложением ЕК по коррекции газового рынка, которое на заседании внеочередного Совета ЕС по энергетике 24 ноября удовлетворило не всех министров - участников дебатов.

24 ноября министры стран ЕС, ответственные за энергетику, не договорившись по механизму коррекции газового рынка, предложенному ЕК, решили продолжать дискуссию. Председательствующий в Совете ЕС по энергетике министр промышленности и торговли Чехии Йозеф Сикела объявил на пресс-конференции в Брюсселе, что, вероятно, соберет 13 декабря еще одно внеочередное заседание для завершения обсуждения и утверждения данного предложения.

Участвовавшая в пресс-конференции член Еврокомиссии по энергетике Кадри Симсон на вопрос, может ли Совет ЕС своим решением изменить параметры предложения Еврокомиссии, ответила: "Да, конечно".

Предлагаемый ЕК инструмент состоит из ценового "потолка безопасности" в размере 275 евро за МВт.ч для деривативов TTF (Title Transfer Facility) на ближайший месяц. Механизм должен запускаться автоматически, когда совпадут два условия: расчетная цена дериватива TTF в ближайший месяц будет превышать 275 евро в течение двух недель, а цены TTF держаться на 58 евро выше ссылочной цены СПГ 10 биржевых дней подряд в течение двух недель.

Еврокомиссия Тим Макфи Эрик Мамер Евросоюз Чехия Йозеф Сикела Кадри Симсон
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