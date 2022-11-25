В ЕК допустили изменение предложенного механизма коррекции цен на газ

Москва. 25 ноября. INTERFAX.RU - Предложение Еврокомиссии по механизму коррекции газового рынка для защиты предприятий и домашних хозяйств стран ЕС от чрезмерных скачков цен на газ обсуждют страны-участницы ЕС, поправки возможны и будут учитываться, сообщил официальный представитель ЕК Тим Макфи.

"Мы (Еврокомиссия) предоставим им все необходимые элементы, чтобы они как можно скорее пришли к согласию об утверждении механизма коррекции рынка. Работа идет с расчетом на такую перспективу. Чешское председательство Совета ЕС заявило, что оно попытается организовать следующее заседание 13 декабря, хотя дата еще должна быть подтверждена", - сказал Макфи на брифинге в Брюсселе.

Руководитель службы официальных представителей ЕК Эрик Мамер заявил, что "это не следует интерпретировать как то, что комиссия представит новое предложение. Только что предложение было выложено на стол, и нет смысла возвращаться к этому".

"Идет совершенно нормальный законодательный процесс: комиссия вносит предложение, а совету надлежит его рассматривать. Мы не подавали абсолютно никаких знаков, что сделаем другое предложение", - ответил Мамер на просьбу объяснить, что будет дальше с предложением ЕК по коррекции газового рынка, которое на заседании внеочередного Совета ЕС по энергетике 24 ноября удовлетворило не всех министров - участников дебатов.

24 ноября министры стран ЕС, ответственные за энергетику, не договорившись по механизму коррекции газового рынка, предложенному ЕК, решили продолжать дискуссию. Председательствующий в Совете ЕС по энергетике министр промышленности и торговли Чехии Йозеф Сикела объявил на пресс-конференции в Брюсселе, что, вероятно, соберет 13 декабря еще одно внеочередное заседание для завершения обсуждения и утверждения данного предложения.

Участвовавшая в пресс-конференции член Еврокомиссии по энергетике Кадри Симсон на вопрос, может ли Совет ЕС своим решением изменить параметры предложения Еврокомиссии, ответила: "Да, конечно".

Предлагаемый ЕК инструмент состоит из ценового "потолка безопасности" в размере 275 евро за МВт.ч для деривативов TTF (Title Transfer Facility) на ближайший месяц. Механизм должен запускаться автоматически, когда совпадут два условия: расчетная цена дериватива TTF в ближайший месяц будет превышать 275 евро в течение двух недель, а цены TTF держаться на 58 евро выше ссылочной цены СПГ 10 биржевых дней подряд в течение двух недель.