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РФ продлила запрет на вывод денег через взнос в капитал компании-нерезидента

Москва. 14 ноября. INTERFAX.RU - Россия вновь продлила одну из мер, составляющих введенную в 2022 году в ответ на санкции систему валютного контроля: запрет резидентам РФ без разрешения Банка России проводить операции по оплате доли, вклада, пая в уставном или складочном капитале, паевом фонде кооператива юрлиц - нерезидентов. Он истекал 31 декабря, президентский указ от 14 ноября продлил запрет до конца 2025 г.

Поправки внесены в указ президента №126 "О дополнительных временных мерах экономического характера по обеспечению финансовой стабильности РФ в сфере валютного регулирования".

Также на год продлевается запрет без разрешения ЦБ делать взносы нерезидентам по договору простого товарищества с инвестированием в форме капитальных вложений.

Еще в 2022 г. ЦБ вносил некоторые послабления в эти правила. Так, больше не требуется получать индивидуальное разрешение регулятора на оплату долей, вкладов и паев в имуществе организаций-нерезидентов независимо от места нахождения получателя средств, если они вносятся в рублях или валюте дружественного государства. Если же операция осуществляется в иностранной валюте недружественных государств независимо от места нахождения получателя, ее сумма ограничивается эквивалентом 15 млн рублей по официальному курсу ЦБ.

ЦБ РФ Банк России
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