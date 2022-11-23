ЕЭК рассмотрит поэтапное снижение порога для беспошлинного ввоза товаров в ЕАЭС авиапассажирами

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Москва. 23 ноября. INTERFAX.RU - Совет Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) в эту пятницу, 25 января, может рассмотреть вопрос о поэтапном снижении порога беспошлинного ввоза товаров физлицами для личного пользования на воздушном транспорте. Соответствующий вопрос включен в повестку заседания совета 25 ноября, сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с повесткой.

Сейчас воздушным транспортом без уплаты пошлины можно ввозить товары для личного пользования стоимостью не более 10 тыс. евро и весом не более 50 кг. Такая норма закреплена решением совета ЕЭК от 20 декабря 2017 года N107.

Вопрос о поэтапном снижении нормы беспошлинного ввоза товаров воздушным транспортом обсуждался на площадке ЕЭК еще в начале октября и получил поддержку со стороны России, Белоруссии, Казахстана и Киргизии (Армения эту идею не поддержала), знает собеседник агентства. При этом Белоруссия и Казахстан высказались за унификацию порога беспошлинного ввоза товаров в багаже на уровне, действующем для всех остальных видов транспорта (в базовом варианте - 500 евро и 25 кг).

Казахстан предложил приступить к снижению с апреля 2023 года (до 7 тыс. евро) и прийти к унифицированному уровню в 500 евро в 2026 году.

Россия, по информации источника, в целом поддержала идею поэтапного изменения порога беспошлинного ввоза товаров воздушным транспортом, но высказалась за то, чтобы отложить начало снижения предельной стоимости как минимум на полгода на фоне ограничений пассажирских перевозок и необходимости насыщения потребительского рынка товарами.

Согласно решению совета ЕЭК от 2017 года, физлица могут ввозить в ЕАЭС товары для личного пользования всеми видами транспорта, кроме воздушного, без уплаты пошлины, если стоимость этих товаров не превышает 500 евро, а вес - 25 кг. Однако в апреле этого года комиссией было принято решение о временном повышении порога до 1 тыс. для беспошлинного ввоза товаров в Россию, Белоруссию, Казахстан и Киргизию (максимальный вес ввозимого без уплаты пошлины товара увеличен до 31 кг с 25 кг). Норма будет действовать до 1 апреля 2023 года.

Если стоимость или вес товаров превышают указанные нормы, действует пошлина в размере 30% от стоимости, но не менее 4 евро за 1 кг.