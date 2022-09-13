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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 09:14

РФ инициирует продление ЕЭК порога беспошлинного ввоза товаров в 1 тыс. евро до 1 июля

Москва. 13 сентября. INTERFAX.RU - Совет Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) может на ближайшем заседании 23 сентября рассмотреть предложение России о продлении действия повышенного в апреле этого года до 1 тыс. евро порога для беспошлинного ввоза в Евразийский экономической союз (ЕАЭС) товаров для личного пользования.

"Российская Федерация планирует продление до 1 июля 2023 года нормы о беспошлинном ввозе товаров стоимостью до 1 тыс. евро для личного пользования. Сохранение этого порога поможет удовлетворить спрос на импортные потребительские товары, которые приобретаются самостоятельно - на маркетплейсах в зарубежных магазинах или ввозятся в багаже", - сообщили в пресс-службе вице-премьера РФ Алексея Оверчука.

В соответствии с действующим регламентом ЕАЭС в данный момент готовится соответствующее обращение Оверчука в ЕЭК для включения этого вопроса в повестку дня ближайшего заседания совета ЕЭК 23 сентября 2022 года, отметил представитель замглавы правительства.

В марте этого года совет ЕЭК утвердил повышение лимита беспошлинного ввоза товаров, приобретаемых физическими лицами в рамках интернет-торговли, до 1 тыс. евро с 200 евро (предельный вес посылки остался на уровне 31 кг). В случае превышения весовой или стоимостной нормы пошлина составит 15% от стоимости заказа, но не менее 2 евро за 1 кг.

Позднее, в апреле, ЕЭК также увеличила до 1 тыс. евро порог беспошлинного ввоза физлицами товаров для личного пользования в Россию, Белоруссию, Казахстан и Киргизию до 1 тыс. с 500 евро (максимальный вес ввозимого без уплаты пошлины товара увеличен до 31 кг с 25 кг). Речь идет о ввозе багажа всеми видами транспорта, кроме воздушного, или его перемещении в пешем порядке. Если стоимость или вес товаров превышают указанные нормы, действует пошлина в размере 30% от стоимости, но не менее 4 евро за 1 кг.

Обе меры по увеличению порога беспошлинного ввоза принимались как временные и должны истечь 1 октября 2022 года.

ЕЭК ЕАЭС
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