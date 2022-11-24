Акционеры "Квадры" утвердили планы делистинга c "Мосбиржи"

Москва. 24 ноября. INTERFAX.RU - Акционеры ПАО "Квадра" на внеочередном собрании утвердили решение обратиться к "Московской бирже" с заявлением о делистинге обращающихся на площадке акций компании, сообщила компания.

Также принято решение обратиться в Банк России с заявлением об освобождении общества от обязанности раскрывать информацию, предусмотренную законодательством о ценных бумагах.

Акционеры на собрании также решили внести в устав компании изменения, "исключающие указание на то, что она является публичной".

В феврале 2022 года акционером "Квадры" стал "Русатом Инфраструктурные решения" (РИР, дивизион ГК "Росатом"), выкупивший 82,47% акций у структур Михаила Прохорова. Стороны не раскрывали сумму сделки, но, по информации источников "Интерфакса", она составила около 26 млрд рублей.

В начале марта РИР выставил обязательное предложение о покупке акций "Квадры", которое действовало до 24 мая. По итогам оферты доля РИР увеличилась до 95,02%. В конце июля РИР запустил процедуру squeeze-out "Квадры".

В настоящее время компания реализует право на принудительный выкуп оставшихся акций у миноритарных акционеров.

РИР планирует завершить все юридические процедуры по интеграции "Квадры" до конца 2023 года.