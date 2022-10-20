Акционеры "Квадры" 24 ноября рассмотрят вопрос о делистинге и отказе от статуса ПАО

Москва. 20 октября. INTERFAX.RU - Совет директоров ПАО "Квадра" назначил на 24 ноября внеочередное собрание акционеров компании в заочной форме, говорится в материалах ПАО.

В повестке следующие вопросы: внесение изменений в устав, исключающих указание на публичный статус компании, а также делистинг акций и обращение в Банк России с просьбой освободить общество от обязанности раскрывать информацию, предусмотренную законодательством о ценных бумагах.

"Поскольку главный акционер компании - АО "РИР" - владеет более 99% акций, то прекращение публичного статуса компании - это логичный шаг", - заявил через пресс-службу замгендиректора по корпоративному управлению и правовому обеспечению ПАО "Квадра" Михаил Иванов.

Он отметил, что это также позволит оптимизировать административные расходы, упростить структуру документооборота и других бизнес-процессов.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании - 31 октября.

АО "Русатом Инфраструктурные решения" (РИР, дивизион ГК "Росатом") планирует завершить все юридические процедуры по интеграции ПАО "Квадра" до конца 2023 года.

РИР стал акционером "Квадры" в феврале 2022 года, выкупив 82,47% акций у структур Михаила Прохорова. Стороны не раскрывали сумму сделки, но, по информации источников "Интерфакса", она составила около 26 млрд рублей.

В начале марта РИР выставил обязательное предложение о покупке акций "Квадры", которое действовало до 24 мая. По итогам оферты доля РИР увеличилась до 95,02%. В конце июля РИР запустил процедуру squeeze-out "Квадры". В настоящее время компания реализует право на принудительный выкуп оставшихся акций у миноритарных акционеров.

В состав ПАО "Квадра" входит 20 электростанций и 316 котельных мощностью 3,1 тыс. МВт и 14,78 тыс. Гкал.ч. Компания работает в 10 областях Центрального федерального округа.