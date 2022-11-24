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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:33

Прокуратура требует от Хотина и "Русь-Ойла" 169 млрд руб. и обращения акций компании в доход РФ

Москва. 24 ноября. INTERFAX.RU - Генпрокуратура РФ подала иск к бизнесмену Алексею Хотину и близкому ему холдингу "Русь-Ойл".

Иск принят к производству Замоскворецким судом Москвы, предварительное заседание назначено на 1 декабря, сообщается в базе судов общей юрисдикции Москвы.

Информации о сумме иска в карточке дела нет, но она упомянута в материалах другого процесса, арбитражного: о банкротстве структуры группы "Русь-Ойл" - ООО "Майорское". В вынесенном 22 ноября определении суда сообщается о вступлении Генпрокуратуры в дело о банкротстве "Майорского" и сказано, что ведомство в рамках иска к Хотину и "Русь-Ойлу" требует взыскать с них 169,4 млрд рублей, а также обратить акции компании в доход РФ.

По мнению Генпрокуратуры, "Русь-Ойл", в том числе при участии банкротящейся компании, реализует незаконные и взаимосвязанные схемы уклонения от уплаты налога на добычу полезных ископаемых, а также налога на добавленную стоимость и налога на прибыль организаций. "(Нарушения заключаются): в создании между входящими в ГК "Русь-Ойл" и иными аффилированными лицами фиктивных взаимоотношений по купле-продаже нефти; отражении заведомо ложных сведений о таких взаимоотношениях и связанных с ними расходах в регистрах бухгалтерского (налогового) учета; формальном исчислении НДПИ и его неуплате под предлогом отсутствия для этого денежных средств; переводе выручки, полученной от конечных покупателей нефти, на счета иных подконтрольных лиц, не имеющих задолженности перед бюджетом; распределении полученных денег внутри группы компаний "Русь-Ойл", их выводе на счета нерезидентов", - сообщается в документе, опубликованном в картотеке арбитражных дел.

МоскваВладельца банка "Югра" будут судить по делу о растрате 23,6 млрд руб.Читать подробнее

Генпрокуратура полагает, что процедура банкротства "Майорского" используется "Русь-Ойлом" для легализации доходов, полученных незаконным путем, и вывода имущества на подконтрольные организации.

Группа "Русь-Ойл" основана в 2013 году структурами Алексея Хотина, ведет деятельность в Западной и Восточной Сибири, Тимано-Печоре и Оренбургской области. В ее структуру входят такие компании, как "Дулисьма", "Хортица", "Иреляхское", "Каюм-нефть", "Полярное сияние" и другие. По данным "Ассонефти", добыча холдинга за девять месяцев 2022 года составила 2,2 млн т, что на 8,8% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

В настоящее время ряд структур холдинга находятся под угрозой банкротства: уже начата процедура в отношении "Дулисьмы", против "Полярного сияния" подано заявление. Кроме того, компании группы фигурируют в деле о банкротстве банка "Югра".

Сам Хотин на текущий момент находится под домашним арестом в рамках уголовного дела об особо крупной растрате средств банка "Югра" (ч. 4 ст. 160 УК РФ). Изначально речь о шла о 7,5 млрд рублей, однако затем сумма увеличилась до более чем 20 млрд рублей.

Русь-Ойл Алексей Хотин Генпрокуратура РФ
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