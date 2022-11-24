В Китае выявили рекордное число случаев заражения COVID-19 за сутки

Москва. 24 ноября. INTERFAX.RU - В Китае за сутки выявили более 31 тыс. случаев заражения коронавирусом COVID-19, власти продолжают ужесточать меры по борьбе с заболеванием, сообщает Associated Press.

За последние 24 часа в стране было выявлено более 31,4 тыс. случаев заболевания коронавирусом - самое высокое число заражений за день с момента обнаружения вируса в Ухани в конце 2019 года.

В центре провинции Хэнань городе Чжэнчжоу власти объявили об ужесточении мер для борьбы с вирусом. В восьми районах города, начиная с четверга, в течение пяти дней люди смогут выходить из дома только для покупки еды или получения медицинской помощи. В этих районах проживает около 6,6 млн человек. Во всем городе ежедневно будут проводиться тесты на вирус.

В Пекине больницу для больных COVID-19 открыли в выставочном центре. Также был запрещен доступ в Пекинский университет международный исследований после того, как там выявили случай заболевания вирусом. В городе закрыли некоторые торговые центры и офисные здания.

В понедельник власти города Гуанчжоу закрыли на локдаун район Байюнь, в котором проживают около 3,7 млн человек, а жителей некоторых районов города Шицзячжуан попросили не покидать дома, пока в городе проводятся массовые тесты на вирус. В Шицзячжуане проживают около 11 млн человек.

Китай придерживается политики "нулевой терпимости" к COVID-19. Это означает, что с целью ограничения распространения вируса применяются такие меры, как локдауны и обязательный карантин для тех, кто вступал в контакт с инфицированными людьми. При этом ранее в ноябре власти страны объявили о некотором смягчении мер, в частности, о сокращении сроков самоизоляции для прибывающих в страну.