Поиск
Реклама20idei.ru
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 10:01

В Китае выявили рекордное число случаев заражения COVID-19 за сутки

Москва. 24 ноября. INTERFAX.RU - В Китае за сутки выявили более 31 тыс. случаев заражения коронавирусом COVID-19, власти продолжают ужесточать меры по борьбе с заболеванием, сообщает Associated Press.

За последние 24 часа в стране было выявлено более 31,4 тыс. случаев заболевания коронавирусом - самое высокое число заражений за день с момента обнаружения вируса в Ухани в конце 2019 года.

В центре провинции Хэнань городе Чжэнчжоу власти объявили об ужесточении мер для борьбы с вирусом. В восьми районах города, начиная с четверга, в течение пяти дней люди смогут выходить из дома только для покупки еды или получения медицинской помощи. В этих районах проживает около 6,6 млн человек. Во всем городе ежедневно будут проводиться тесты на вирус.

В Пекине больницу для больных COVID-19 открыли в выставочном центре. Также был запрещен доступ в Пекинский университет международный исследований после того, как там выявили случай заболевания вирусом. В городе закрыли некоторые торговые центры и офисные здания.

В понедельник власти города Гуанчжоу закрыли на локдаун район Байюнь, в котором проживают около 3,7 млн человек, а жителей некоторых районов города Шицзячжуан попросили не покидать дома, пока в городе проводятся массовые тесты на вирус. В Шицзячжуане проживают около 11 млн человек.

Китай придерживается политики "нулевой терпимости" к COVID-19. Это означает, что с целью ограничения распространения вируса применяются такие меры, как локдауны и обязательный карантин для тех, кто вступал в контакт с инфицированными людьми. При этом ранее в ноябре власти страны объявили о некотором смягчении мер, в частности, о сокращении сроков самоизоляции для прибывающих в страну.

Китай коронавирус
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Google планирует уволить 10 тысяч сотрудников

Brent подешевела до $85,1 за баррель

Что случилось этой ночью: четверг, 24 ноября

Небензя назвал удары РФ по украинской инфраструктуре реакцией на поставки Киеву западного оружия

Небензя назвал удары РФ по украинской инфраструктуре реакцией на поставки Киеву западного оружия

Что произошло за день: среда, 23 ноября

Лукашенко допустил, что судьба ОДКБ будет зависеть от результата СВО на Украине

Лукашенко допустил, что судьба ОДКБ будет зависеть от результата СВО на Украине

Россиянин проведет три месяца в норвежской тюрьме за незаконное использование дрона

В Молдавии восстановили подачу электроэнергии

В Молдавии восстановили подачу электроэнергии

Швейцария приняла очередной пакет санкций против РФ

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });