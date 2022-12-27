"СИБУР" переориентировал экспорт по всем своим товарным группам

Москва. 27 декабря. INTERFAX.RU - "СИБУР" успешно переориентировал сбыт продукции, от которой отказались европейские потребители. Об этом сообщил глава компании Михаил Карисалов в интервью телеканалу "Россия 24".

"Сейчас основная работа завершена: мы перестроили по всем нашим товарным группам сбыт, и конечно Азия является ключевым рынком с точки зрения экспорта. (...) Конечно, нам помогает наше партнерство с нашим акционером – компанией Sinopec, и большие достаточно объемы мы сумели перенаправить в Китай. С точки зрения вызовов: более длинная и более сложная логистика, – на сегодня мы с этим справились", - сказал он.

Карисалов подчеркнул, что у "СИБУРа" есть и другие направления экспорта: "Вьетнам, (...) Африка, Южная Америка – это то, куда сегодня продукция "СИБУРа" гарантированно уже попадает в достаточно больших объемах".

Он отметил, что в структуре экспорта всей продукции "СИБУРа" доля европейских рынков была чуть выше 10%, конкретно для производимых компанией базовых полимеров – около трети.

"Но мы никогда не работали только на одном рынке с точки зрения экспорта. Мы были представлены и на рынках АТР, и пробовали тогда первые такие "экзотические" рынки – Индокитай, пробовали доезжать в Африку, но, конечно, экономика не всегда, скажем так, этот арбитраж выдерживала. Тем не менее, (были - ИФ) наработанные практики и даже ряд партнерств – где-то крупные трейдеры, где-то переработчики на местах".

В сентябре на полях Тюменского промышленно-энергетического форума Карисалов отмечал, что Европа практически прекратила работать с Россией и по линии каучука, и по линии полимеров: "Просто прекратила и все – достаточно удивительно банальная история. Они останавливают свои производства. Мы видим существенную деградацию у европейских шинников, потому что, если базовые полимеры – это коммодитиз-продукт, то в резиносмешении заменить российские каучуки, а после приобретения татарстанских активов по нефтехимии мы достаточно крупный игрок в мире, в рецептуре, я думаю, это в прямом смысле года. Тем не менее, они на это идут, останавливают свои производства, не покупают".