Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:57

"СИБУР" переориентировал экспорт по всем своим товарным группам

Москва. 27 декабря. INTERFAX.RU - "СИБУР" успешно переориентировал сбыт продукции, от которой отказались европейские потребители. Об этом сообщил глава компании Михаил Карисалов в интервью телеканалу "Россия 24".

"Сейчас основная работа завершена: мы перестроили по всем нашим товарным группам сбыт, и конечно Азия является ключевым рынком с точки зрения экспорта. (...) Конечно, нам помогает наше партнерство с нашим акционером – компанией Sinopec, и большие достаточно объемы мы сумели перенаправить в Китай. С точки зрения вызовов: более длинная и более сложная логистика, – на сегодня мы с этим справились", - сказал он.

Карисалов подчеркнул, что у "СИБУРа" есть и другие направления экспорта: "Вьетнам, (...) Африка, Южная Америка – это то, куда сегодня продукция "СИБУРа" гарантированно уже попадает в достаточно больших объемах".

Он отметил, что в структуре экспорта всей продукции "СИБУРа" доля европейских рынков была чуть выше 10%, конкретно для производимых компанией базовых полимеров – около трети.

"Но мы никогда не работали только на одном рынке с точки зрения экспорта. Мы были представлены и на рынках АТР, и пробовали тогда первые такие "экзотические" рынки – Индокитай, пробовали доезжать в Африку, но, конечно, экономика не всегда, скажем так, этот арбитраж выдерживала. Тем не менее, (были - ИФ) наработанные практики и даже ряд партнерств – где-то крупные трейдеры, где-то переработчики на местах".

В сентябре на полях Тюменского промышленно-энергетического форума Карисалов отмечал, что Европа практически прекратила работать с Россией и по линии каучука, и по линии полимеров: "Просто прекратила и все – достаточно удивительно банальная история. Они останавливают свои производства. Мы видим существенную деградацию у европейских шинников, потому что, если базовые полимеры – это коммодитиз-продукт, то в резиносмешении заменить российские каучуки, а после приобретения татарстанских активов по нефтехимии мы достаточно крупный игрок в мире, в рецептуре, я думаю, это в прямом смысле года. Тем не менее, они на это идут, останавливают свои производства, не покупают".

СИБУР
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Минсельхоз не видит необходимости во введении потолка цен на сахар в РФ

"Траст" выкупил у "Открытия" требования к бывшим бенефициарам "ФК Открытие", Бинбанка и РГС на 375 млрд руб.

"Траст" выкупил у "Открытия" требования к бывшим бенефициарам "ФК Открытие", Бинбанка и РГС на 375 млрд руб.

Тарифы на транзит нефти через Украину с 1 января вырастут на 18,3%

Тарифы на транзит нефти через Украину с 1 января вырастут на 18,3%

Сделка по продаже банка "Открытие" ВТБ закрыта

Сделка по продаже банка "Открытие" ВТБ закрыта

Силуанов заверил, что планов менять налоговые правила в 2023 году нет

Силуанов заверил, что планов менять налоговые правила в 2023 году нет

Нефть подорожала на данных об отмене обязательного карантина для туристов в Китае

Нефть подорожала на данных об отмене обязательного карантина для туристов в Китае

Белоусов заявил, что крепкий рубль уже сыграл свою роль для экономики

Белоусов заявил, что крепкий рубль уже сыграл свою роль для экономики

ЦБ в феврале может сузить прогноз по динамике ВВП РФ на 2023 год

ЦБ в феврале может сузить прогноз по динамике ВВП РФ на 2023 год

Минфин перечислил НРД 10,9 млрд рублей для выплаты купона по евробондам "Россия-2028"

Минфин перечислил НРД 10,9 млрд рублей для выплаты купона по евробондам "Россия-2028"

Сбербанк в 2022 г. предотвратил попытки хищения средств клиентов на 154 млрд рублей

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });