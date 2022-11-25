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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:47

Президентом Всероссийского союза страховщиков избран Евгений Уфимцев

Москва. 25 ноября. INTERFAX.RU - Евгений Уфимцев избран президентом Всероссийского союза страховщиков (ВСС) на общем собрании в пятницу, сообщила пресс-служба союза.

"Общее собрание ВСС 25 ноября утвердило на пост президента союза Евгения Уфимцева. Против его кандидатуры не было ни одного голоса", - говорится в сообщении.

Уфимцева рекомендовали на пост президента президиумы Российского союза автостраховщиков (РСА) и Национального союза страховщиков ответственности (НССО). Общее собрание НССО, на котором состоятся выборы президента союза, пройдет 28 ноября. В этот же день состоится общее собрание РСА, где выборы президента также значатся в повестке дня.

Евгений Уфимцев начал работать в страховании в 1994 году в должности страхового агента. В сентябре 1997 года он стал директором хабаровского филиала компании "Страховой дом "ВСК", с мая 2001 года по июль 2012 года занимал должность заместителя генерального директора этой компании и отвечал за блок автострахования. Осенью 2012 года был назначен заместителем гендиректора САО "РЕСО-Гарантия".

С января 2015 года занимает должность исполнительного директора РСА, а с февраля 2016 года также является вице-президентом ВСС.

До сих пор президентом всех трех союзов был Игорь Юргенс, который в 2022 году решил уйти в добровольную отставку.

ВСС Евгений Уфимцев РСА НССО ВСК РЕСО-Гарантия
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