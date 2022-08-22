Президент трех основных союзов страховщиков Юргенс покинет эти посты

Игорь Юргенс Фото: Александр Щербак/ТАСС

Москва. 22 августа. INTERFAX.RU - Президент Всероссийского союза страховщиков (ВСС), а также Российского союза автостраховщиков (РСА) и Национального союза страховщиков ответственности (НССО) Игорь Юргенс заявил о своей будущей отставке, сообщили "Интерфаксу" в ВСС. Вопрос будет решаться в ходе общих собраний каждого из союзов.

"В этом году истекает очередной срок моего руководства ВСС в качестве президента, и я принял решение не выдвигать свою кандидатуру на новый срок. Поскольку эта должность имеет "сквозной" статус, при котором совмещаются должности еще в двух союзах - РСА и НССО, то свой пост я планирую покинуть и в этих организациях", - уточнили в пресс-службе ВСС со ссылкой на слова Юргенса.

По словам Юргенса, страховой рынок он покидает "с легким сердцем". "Я ему посвятил в общей сложности больше 12 лет и сейчас очевидно, что многое удалось сделать", - отметил президент трех союзов.

Он добавил, что приходя на проект, получил задачу соединить интересы крупных, средних и небольших компаний под эгидой единой саморегулируемой организации.

"Сейчас медиаиндексы и обратная связь как от самих участников рынка, так и представителей государства подтверждают, что образованное объединение страховщиков стало одним самых заметных и успешных в стране. Второй непростой задачей было выведение рынка ОСАГО из кризиса, что также реализовано и этот вид страхования стал не только более справедливым с точки зрения расчетов, но он стал ближе к клиентам. Еще одним блоком, над которым с успехом работала команда страховых союзов - это создание сверхсовременных цифровых сервисов, IT-инструментов государственного масштаба", - продолжил Юргенс

Он добавил, что теперь намерен сконцентрировать усилия на развитии ESG инициатив и ряде других направлений.