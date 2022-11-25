Страховщики РФ готовятся запустить расширение по полису ОСАГО на Белоруссию

Москва. 25 ноября. INTERFAX.RU - Российские автостраховщики разрабатывают и готовят к запуску специальный дополнительный модуль защиты автогражданской ответственности к полису ОСАГО, который будет действовать на территории Белоруссии, сообщил журналистам президент Всероссийского союза страховщиков (ВСС) Евгений Уфимцев.

По его мнению, такой полис будет пользоваться особенным спросом у жителей приграничных регионов, в перспективе аналогичные решения могут быть разработаны для Казахстана, Армении и других дружественных государств.

Уфимцев пояснил, что к стандартному полису ОСАГО будет предложена дополнительная опция при заключении договора, которую можно будет присоединить добровольно. Она представляет собой аналог "Зеленой карты". Полис с учетом расширения так же, как и полис ОСАГО, будет действовать в течение одного года. "В перспективе мы предполагаем, что появится возможность приобретать расширение на Белоруссию и на более короткие сроки", - сказал Уфимцев.

Предполагается, что аналогичные полисы будут выпускаться и белорусскими страховщиками. Они будут продаваться на территории каждого из государств.

Согласно оценке Уфимцева, "стоимость расширения будет доступной для автомобилистов". Однако он не привел ориентировочных цифр.

Евгений Уфимцев был избран общим собранием членов ВСС президентом союза в пятницу.