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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:47

В Минцифры РФ ожидают обеспечения федеральных трасс мобильной связью к 2025 году

В Минцифры РФ ожидают обеспечения федеральных трасс мобильной связью к 2025 году
Фото: Александр Щербак/ТАСС

Москва. 25 ноября. INTERFAX.RU - Минцифры на год сдвинуло сроки требования для операторов связи по обеспечению мобильной связью федеральных автодорог, таким образом, ожидается, что компании выполнят это требование к 2025 году, заявил на форуме "Цифровой алмаз глава министерства Максут Шадаев.

"Действительно, при продлении частот по LTE предусмотрели обязанность операторов к 2024 году построить и обеспечить связью все федеральные автодороги. Но с учетом текущей ситуации мы на год сдвигаем это обременение. Мы надеемся, что к 2025 году они точно это сделают", - сказал он.

Он напомнил, что в 2022 году был принят закон, который вводит принцип общего использования базовых станций всеми операторами: "Когда базовые станции стоят в местах с небольшой плотностью населения, они обязаны будут обеспечивать поддержку абонентов всех операторов. Это очень важно. Не важно, к базовой станции какого оператора я подключаюсь, в этом смысле могу использовать ее ресурсы".

В марте Минцифры в качестве мер поддержки телеком-операторов освободило их до конца 2022 года от обязательств по покрытию сетями LTE федеральных трасс и населенных пунктов с численностью более 1 тысячи человек. Это требование было одним из условий для продления на 10 лет разрешений операторам связи на использование частот в диапазонах 800 МГц и 2600 МГц для развития сетей в стандарте LTE.

Вице-премьер Дмитрий Чернышенко обещал, что все федеральные трассы в России будут обеспечены устойчивой мобильной связью стандарта LTE не позднее 2031 года.

Постановление о покрытии связью всех автодорог федерального значения было выпущено в 2012 году. Позже этот пункт появился в федеральном проекте "Информационная инфраструктура" нацпрограммы "Цифровая экономика". Стопроцентное покрытие сотовой связью всех автодорог федерального значения планировалось к 2024 году. Однако в начале 2021 года было принято решение упразднить госсубсидии на эти работы.

Минцифры Максут Шадаев Дмитрий Чернышенко LTE
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