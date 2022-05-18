Ростелеком допустил сокращение объема проекта устранения цифрового неравенства

Москва. 18 мая. INTERFAX.RU - Объем реализации проекта устранения цифрового неравенства (УЦН), в рамках которого обеспечивается доступ к услугам связи и интернету в удаленных и малых поселениях, в 2022 году может быть сокращен вдвое из-за проблем с поставками оборудования. Об этом сообщил "Интерфаксу" глава компании Михаил Осеевский.

"В этом году мы заранее купили часть базовых станций. К сожалению, не успели купить в полном объеме, поэтому, видимо, этот проект будет раза в два поменьше – мы вместо 2 тысяч базовых станций пока планируем 1 тысячу", - сказал Осеевский в кулуарах Российского интернет-форума (РИФ).

При этом он не исключил, что, если появятся новые решения, новые поставщики, во второй половине года компания может реализовать изначальные планы по реализации проекта.

Реализуемый в РФ с 2014 года проект УЦН предусматривает организацию доступа в интернет в поселениях, где проживает 100-500 человек. В настоящее время проект предполагает установку в таких поселениях базовых станций LTE. Работы финансируются из фонда УУС, куда все операторы связи страны отчисляют по 1,2% выручки. Реализует проект "Ростелеком" на всей территории РФ (кроме Крыма и Севастополя).