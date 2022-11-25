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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:47

Усть-Катавский завод расширит мощности до 250 трамвайных вагонов в год

Москва. 25 ноября. INTERFAX.RU - АО "Усть-Катавский вагоностроительный завод" (УКВЗ, входит в госкорпорацию "Роскосмос") сообщил, что в 2022 году планирует выпустить 121 трамвайный вагон, на 142% больше, чем в 2021 году, а в будущем ориентируется на цифру 250 вагонов в год.

Ранее сообщалось, что объем выпуска продукции УКВЗ в 2021 году увеличился на 62%, до 85 трамваев.

Нарастить выпуск до 250 вагонов в год позволит ввод сборочного цеха на территории филиала в Усть-Катаве.

"АО "УКВЗ" реализует проект по строительству и вводу в эксплуатацию нового обкаточного кольца и сборочного цеха, который позволит одновременно собирать трамвайные вагоны разной комплектности и составности, в том числе трехсекционные вагоны, проводить все виды испытаний, а также увеличить производственные мощности предприятия до 250 трамвайных вагонов в год и создать 329 дополнительных рабочих мест", - отмечается в сообщении.

Планируемые сроки ввода нового сборочного цеха в сообщении не уточняются.

Ранее сообщалось, что УКВЗ в связи с увеличением объемов производства планирует построить дополнительный сборочный цех, что позволит повысить мощности предприятия с нынешних 90-100 до 160 трамвайных вагонов в год. Инвестиции в проект первоначально оценивались в сумму порядка 1 млрд рублей. В феврале этого года УКВЗ сообщал, что планирует инвестировать в создание нового цеха по выпуску трамвайных вагонов 1,3 млрд рублей, из них 958 млн рублей - в 2022 году.

В апреле предприятие сообщало, что сумело найти замену почти всем импортным деталям.

УКВЗ в феврале прошлого года из состава ФГУП "ГКНПЦ им. М.В.Хруничева" (входит в госкорпорацию "Роскосмос") перешел в состав ОРКК в рамках мероприятий по диверсификации производства предприятий ракетно-космической отрасли.

Усть-Катавский завод УКВЗ Усть-Катав Роскосмос ОРКК ГКНПЦ имени Хруничева
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