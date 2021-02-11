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Рогозин объявил о скорых испытаниях беспилотного трамвая

Москва. 11 февраля. INTERFAX.RU - "Роскосмос" в ближайшей перспективе начнет тестировать беспилотный трамвай, который впоследствии будет запущен на космодроме Восточный, объявил гендиректор госкорпорации Дмитрий Рогозин.

По его словам, это созданный Усть-Катавским вагоностроительным заводом трамвай с высокоточной автоматизированной системой управления и техническим зрением. Трамвай "свяжет сквозь тайгу строящийся аэропорт, город Циолковский и технический комплекс космодрома", написал Рогозин в Telegram.

В марте 2019 года Рогозин говорил, что Усть-Катавский завод и компания "Инвитро" начнут разработку беспилотного медицинского трамвая для российских регионов.

В 2019 году о планах создания беспилотного трамвая рассказывал "Интерфаксу" глава Объединенной ракетно-космической корпорации (ОРКК) Андрей Жерегеля.

В то же время о планах создания совместно с компанией "Яндекс" беспилотного трамвая для Москвы сообщал заммэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

Усть-Катавский завод Роскосмос Восточный Дмитрий Рогозин Инвитро

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