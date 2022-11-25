Binance создала фонд для восстановления рынка криптовалют, вложив в него $1 млрд

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Москва. 25 ноября. INTERFAX.RU - Оператор крупнейшей в мире криптовалютной биржи Binance Holdings Ltd. создал фонд, целью которого является восстановление рынка криптовалют, потерявшего с начала года порядка $1,4 трлн.

"Как ведущий игрок на рынке, мы понимаем, что несем ответственность за защиту его участников и восстановление отрасли", - говорится в заявлении Binance, по сути ставшей крупнейшей криптобиржей после банкротства конкурирующей FTX.

Фонд, который получил название Industry Recovery Initiative (IRI), будет открыт для инвесторов и просуществует около 6 месяцев. При этом Binance отметила, что это не инвестиционный фонд.

Для получения доступа к IRI каждый инвестор должен будет предоставить капитал в виде криптовалюты, используя открытые ссылки для обеспечения прозрачности фонда.

Сама Binance внесла в IRI $1 млрд и может увеличить эту сумму до $2 млрд в будущем при необходимости. В своем аккаунте в твиттере глава Binance Чанпэн Чжао сообщил, что представленные средства компании выделены в трех токенах - биткоинах, Binance USD и Binance Coin.

Во время закрытия IRI инвесторы смогут вывести свои средства, которые не были использованы.

Среди участников, которые уже дали обязательства предоставить капитал, биржа перечислила такие криптовалютные компании, как Jump Crypto, Polygon Ventures, Aptos Labs, Animoca Brands, GSR, Kronos и Brooker Group. Они пообещали предоставить в общей сложности $50 млн.

IRI будет направлять деньги на различные проекты в сфере криптовалют на усмотрение участников фонда в каждом отдельном случае. В него поступило уже порядка 150 заявок на получение средств.

Ранее в интервью агентству Bloomberg Чжао сообщил, что деньги из фонда будут направляться на "сильные" проекты, которые столкнулись с проблемами в ликвидности, а главной целью Binance станет предотвращение волны банкротств, запущенной FTX.

Рынок криптовалют испытывает сильное падение в текущем году на фоне неопределенности в глобальной экономике, вызванной высокой инфляцией, подъемом процентных ставок центробанками мира и геополитическим кризисом в Европе. Цена биткоина, наиболее популярной криптовалюты, с начала года рухнула на 64,3%, до $16 533 по состоянию на 15:00 по московскому времени пятницы.