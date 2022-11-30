Binance приобрела японскую криптовалютную биржу SEBC

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Москва. 30 ноября. INTERFAX.RU - Крупнейшая в мире криптовалютная биржа Binance приобрела японского провайдера услуг на рынке криптовалюты Sakura Exchange BitCoin (SEBC).

Binance приобрела 100% SEBC, что позволит ей выйти на японский рынок в качестве регулируемой компании, говорится в сообщении криптовалютной биржи. Кроме того, благодаря покупке Binance получила первую лицензию в Восточной Азии.

В сообщении Binance говорится, что японский рынок будет играть "ключевую роль" в процессе внедрения криптовалюты в будущем.

"Мы будем активно работать совместно с регуляторами, чтобы создать объединенную биржу для местных клиентов в соответствии со всеми правилами", - сказал генеральный управляющий Binance Japan Такеси Тино.

SEBC на текущий момент позволяет осуществлять операции с 11 торговыми парами, состоящими из криптовалюты и японской иены.

Условия соглашения не раскрываются.

Как сообщалось, Binance в ноябре создала фонд, целью которого является восстановление рынка криптовалют, потерявшего с начала года порядка $1,4 трлн. Фонд, который получил название Industry Recovery Initiative (IRI), будет открыт для инвесторов и просуществует около 6 месяцев. При этом Binance отметила, что это не инвестиционный фонд.

Рынок криптовалют испытывает сильное падение в текущем году на фоне неопределенности в глобальной экономике, вызванной высокой инфляцией, подъемом процентных ставок центробанками мира и геополитическим кризисом в Европе.